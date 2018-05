Palermo | muore dopo un intervento di ernia | indagine sull' opedale

Palermo : Cristian - 18 anni - si schianta con la moto e muore : Il giovane è caduto nella giornata di ieri ed ha perso la vita: inutile l'intervento dei soccorritori.Continua a leggere

Incidente stradale sulla Palermo-Agrigento - muore un giovane di 29 anni : Ancora sangue sulle strade della Sicilia: a perdere in modo tragico la vita in un Incidente stradale è un altro giovane in sella ad una motocicletta. Il doloroso episodio è avvenuto nel pomeriggio del 22 aprile 2018 lungo la Palermo-Agrigento, una strada diventata ormai rischiosissima. Aveva solo 29 anni Stefano Sacchetti, un’altra vita spezzata Per cause ancora da verificare da parte delle forze dell’ordine accorse nel luogo dell’Incidente, ...

Infortuni : Palermo - operaio cade da tetto e muore : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Un operaio di 69 anni è morto cadendo dal tetto di una palazzina di via Fortuna, a Mondello (Palermo). L'uomo, che era in compagnia del figlio, stava eseguendo dei lavori sul tetto quando è precipitato. E' morto sul colpo. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Palermo - cade dal 6° piano e muore : 23.18 La polizia di Palermo indaga sulla morte di un giovane di 27 anni precipitato dal sesto piano di uno stabile, nei pressi del centro del capoluogo. Il corpo senza vita del giovane è stato trovato nel pomeriggio all'interno di un condominio vicino allo stadio. Si propende per l'incidente o il suicidio. Sul posto diverse Volanti e gli uomini della Scientifica per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Palermo : neonato di 4 mesi muore in ospedale - indagini : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) - Tragedia all'ospedale dei Bambini, a Palermo, dove un neonato di quattro mesi è morto per cause ancora da accertare. Secondo una prima ricostruzione dei fatti fornita dalla Polizia che indaga sulla vicenda, il piccolo sarebbe giunto stamani in condizioni disperate al n

Palermo - bimbo malato muore dopo poco la nascita - il padre massacra i medici : Palermo, bimbo malato muore dopo poco la nascita, il padre massacra i medici Il piccolo era nato di 30 settimane, inutile un’operazione d’urgenza per rimuovere la massa tumorale. L’aggressore è stato denunciato Continua a leggere

Palermo - bimba di 5 anni muore durante una festa : La Procura di Messina, guidata da Maurizio de Lucia, ha aperto un fascicolo sulla morte di una bambina di cinque anni morta ieri sera, dopo essersi sentita male a una festa. La piccola, figlia di una ...

Bimbo nasce con tumore e muore - il papà picchia i medici all’ospedale pediatrico di Palermo : Un Bimbo nato prematuro, a 30 settimane, con un grosso tumore emangioendotelioma che arriva al diaframma causando problemi respiratori, operato come extrema ratio ma con possibilità quasi nulle di farcela, muore nell’ospedale dei bambini di Palermo e il padre, un giovane del popolare e periferico quartiere Zen, mentre discute coi medici comincia a...

