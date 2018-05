M5s-Lega | Scanzi | “Faranno a gara a chi fa cadere prima il governo Sarà una perenne

Governo M5s-Lega - un negoziato da Prima Repubblica : L’idea di una possibile staffetta a Palazzo Chigi conferma quanto visto in questi primi due mesi di cosiddetta Terza Repubblica: il saccheggio del lessico e degli strumenti tipici della Prima e a lungo disprezzata Repubblica. Un’operazione attuata proprio dai protagonisti di quella che dovrebbe essere invece l’alba di una nuova era politica che brucia i ponti con un passato (a detta loro) da dimenticare...

Governo - finito vertice Lega-M5s : passi avanti sul premier Diretta : Giornata decisiva per la trattativa tra Lega e 5Stelle. Dopo l'ultimo vertice di questa mattina alla Camera, Matteo Salvini e Luigi Di Maio sembra abbiano trovato l'accordo sul nome del...

Programma M5s-Lega : pensioni - giustizia - immigrazione. La bozza - : Fisco, flat tax, reddito di cittadinanza e il no all'Alta velocità Torino Lione: nelle 40 pagine della bozza quasi definitiva del contratto di governo ci sono molti dei capisaldi della campagna ...

Contratto di governo M5s-Lega : l'ultima bozza : ... e poi, a valle di un procedimento di recupero, cessa di essere tale per essere riutilizzato quale materia seconda per la produzione di un nuovo bene, in contrapposizione al modello di "economia ...

Ambiente - terzo valico Tav - Terra dei Fuochi : il M5s si inchina alla Lega : Dal terzo valico del Tav alla Terra dei Fuochi, nell'accordo tra Lega e M5S sono molti i punti di contraddizione con le battaglie portate avanti dai grillini negli ultimi anni. I comitati insorgono dal Nord al Sud e tra gli eletti si rischia un esodo.Continua a leggere

Governo - nuovo vertice Lega-M5s : premier verso Movimento 5 Stelle Diretta : Comincia un'altra giornata decisiva per la trattativa tra Lega e 5Stelle. Dopo il lungo vertice di ieri notte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono tornati a incontrarsi alla Camera. Sul tavolo, oltre ...

Forza Italia accusa Lega e M5s : 'Sulla giustizia un programma manettaro' : Il conflitto d'interesse è sbiadito, ma sul fronte delle giustizia il contratto di governo M5S-Lega è 'molto manettaro'. A sostenerlo è il portavoce dei gruppi di Forza Italia Giorgio Mulè che a Radio ...

Contratto Governo M5s-Lega e Pensioni/ Quota 100 - Quota 41 - Opzione donna e assegni d'oro (ultime notizie) : Riforma Pensioni, Contratto di Governo M5s-Lega. Via la Legge Fornero con Quota 100, Quota 41 e Opzione donna. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 17 maggio(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 12:26:00 GMT)

Giorgia Meloni demolisce il contratto Lega-M5s : 'Lavoro e Sud' - le due pesantissime accuse : L'ultima cannonata di Giorgia Meloni sull'accordo tra Lega e M5s arriva dopo che la leader di Fratelli d'Italia ha letto il contratto siglato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio . Le parole sono ...

Paolo Gentiloni avverte M5s e Lega : "L'Italia non butti all'aria la credibilità recuperata in Europa - no a politiche in deficit" : Paolo Gentiloni avverte M5S e Lega: l'Italia non può "buttare all'aria" quella "credibilità" che è riuscita a "recuperare" in Europa. Il monito del premier uscente arriva da Sofia, dove è in corso il vertice dell'Unione europea sui Balcani occidentali e a chi (il riferimento implicito è a Salvini e Di Maio) vuole andare "fuori strada" dice: "Abbiamo dimostrato con i fatti che rispettando le regole europee si ...

M5s-Lega - ecco il contratto. Via la legge Fornero e tagli alle pensioni. In rosso gli 11 nodi ancora da sciogliere : leggi il testo : Fisco, giustizia, grandi opere, gioco d’azzardo, vaccini, migranti, sicurezza stradale, previdenza, lavoro, reddito di cittadinanza. Nell’ultima bozza del contratto, i punti del programma

M5s-Lega - Brunetta insiste : “Preoccupato per lo spread. Nel 2011 fu speculazione - oggi è reazione alle follie del contratto” : “Il contratto di governo? Mi sembra un libro dei sogni, con molti errori, alcuni svarioni e tantissimi pericoli dal punto di vista democratico e istituzionale, dilettanti allo sbaraglio”. Renato Brunetta, arrivando alla Camera dei Deputati boccia senza appello il lavoro messo in piedi da M5S e Lega. E torna ad agitare lo spauracchio dello spread, facendo dei distinguo con la situazione del 2011, quando cadde il governo Berlusconi a ...

Giornata internazionale contro omofobia - gli attivisti : “Politica non ha fatto niente. C’è rischio peggiori se governo Lega-M5s” : Di una legge contro l’omotransfobia – per riconoscere un’aggravante ai violenti che colpiscono con questo movente – se ne parla da anni. E da anni, puntualmente, le proposte di legge non arrivano mai all’approvazione definitiva (l’ultima è rimasta bloccata in Senato dopo il voto alla Camera nel 2013). In occasione della Giornata internazionale contro l’omo-lesbo-bi-transfobia, Arcigay rilancia il suo appello ...

M5s-Lega - Crosetto (FdI) : “Il contratto ha una buona struttura. Con premier leghista valuteremmo appoggio al governo” : “Nel contratto ci sono molti aspetti che condivido, il primis la Flat tax. Diciamo che ha una buona struttura“. Questo il commento di Guido Crosetto, arrivando a Montecitorio, al contratto di governo M5s-Lega. Questo può portare ad un ripensamento di Fratelli D’Italia sull’appoggio al governo M5s-Lega? “Lo valuteremo oggi con Giorgia Meloni – è la posizione dialogante di Crosetto, che aggiunge – sempre ...