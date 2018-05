Commissario Asp Ragusa Ficarra incontra i sindacati

Cambio programmazione per Il Commissario Montalbano - su Rai1 il 6 aprile aspettando La Corrida : Cambio programmazione per Il Commissario Montalbano. In via del tutto eccezionale, le repliche dell'amata serie con Luca Zingaretti raddoppiano per questa settimana: dopo la puntata trasmessa lunedì, domani 6 aprile, Rai1 manderà in onda un nuovo appuntamento dal titolo "Il gioco degli specchi." A quanto pare, come accade con Don Matteo 11, le cui puntate sono state dimezzate per coinvolgere maggior pubblico e incrementare gli ascolti, Rai1 ...