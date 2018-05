Barbara d' Urso | Non andrò mai in pensione | ho rinnovato con Mediaset

Grande Fratello - Barbara D'Urso blocca Aida Nizar in diretta : l'accusa che il pubblico non doveva ascoltare : Torna il sospetto del televoto truccato al Grande Fratello . Dopo la squalifica di Luigi Favoloso , la sua acerrima nemica Aida Nizar ha gioito come non mai e spinta dall'entusiasmo ha detto qualcosa ...

Barbara d’Urso commenta l’imitazione fatta da Maria De Filippi : Barbara d’Urso su Maria De Filippi: “Sono stata onoratissima” Barbara d’Urso volente o nolente viene imitata: vi sono colleghe che ne imitano toni e temi trattati per sentirsi più (fintamente) vicine al pubblico; imitatrici come la brava Valeria Graci la quale ha sempre dichiarato che non ha mai ricevuto apprezzamenti sinceri dalle sue ‘vittime’ come quelli che riceve costantemente dalla d’Urso. E poi ...

Grande Fratello - lite in diretta tra Patrizia Bonetti e Mariana Falace : l'insulto sessista che fa vergognare Barbara D'Urso : Dopo aver dato della 'regina del wurstel' a Karina Cascella, Patrizia Bonetti continua con lo stesso stile ad insultare chiunque sia in disaccordo con lei. Durante la puntata del Grande Fratello ...

Barbara D'Urso : "Cerco di non andare in pensione. Devo fare - fare - fare" : Pomeriggio Cinque, Domenica Live e ora pure il Gf Nip sono un gran successo e Barbara D'Urso non potrebbe essere più felice di così. Intervistata dal settimanale Oggi , la conduttrice ha commentato la ...

Barbara D’Urso difende il Grande Fratello e resterà in tv per molto tempo : Barbara D’Urso, 61 anni, è al centro di grandi polemiche per il suo Grande Fratello considerato troppo trash. Ma lei non si sente minimamente colpita. Niente la scalfisce: né il Codacons che chiede la chiusura del reality né le frecciatine di Alfonso Signorini. Anzi in un’intervista al magazine Oggi, conferma la sua presenza in televisione ancora per moltissimi anni. Ovviamente a Mediaset. Ha infatti appena firmato “lunghissimo ...

Barbara D'Urso risponde alle critiche : 'Rassegnatevi - non andrò mai in pensione'. E sugli scandali del Grande Fratello trash ESCLUSIVO : Barbara D'Urso risponde alle critiche sull'edizione più trash di sempre del Grande Fratello , GUARDA , : Edizione di cui lei è conduttrice e autrice. E quindi, ancor più nell'occhio del ciclone. Ma ...

Grande Fratello 15 : Bettarini contro il programma di Barbara d’Urso : Stefano Bettarino contro il Grande Fratello 15: la frecciatina al programma di Barbara d’Urso Grande Fratello ancora al centro delle critiche e, questa volta, a stroncare il programma di Barbara d’Urso è un altro volto noto del piccolo schermo. Si tratta nello specifico di Stefano Bettarini che, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, non ha […] L'articolo Grande Fratello 15: Bettarini contro il programma di ...

Aida Nizar attacca tutti. Barbara D'Urso la blocca : «Parli a tuo nome - non a nome dell'Italia» : di Ida Di Grazia Aida Nizar fa il suo ingresso nella casa del Grande Fratello per chiarire alcune cose rimaste in sospeso. In realtà la Nizar ha pronto come sempre un monologo in cui attacca tutti ...

Barbara D’Urso vs Aida - “Questi ragazzi sono amatissimi”/ La Nizar si scusa in studio (Grande Fratello 2018) : Barbara D’Urso si prepara a condurre una nuova puntata del Grande Fratello 2018, in onda questa sera su Canale 5. La conduttrice è stata criticata per la gestione del reality.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 01:15:00 GMT)

Aida Nizar rientra al GF : Barbara d’Urso si arrabbia con la spagnola : Grande Fratello 2018, Aida Nizar contro tutti: interviene Barbara d’Urso Aida Nizar è rientrata nella Casa del Grande Fratello. La spagnola aveva qualche sassolino nella scarpa da togliersi contro alcuni concorrenti del reality-show di Canale 5. Barbara d’Urso ha dato alla donna l’opportunità di esporre la sua opinione per l’ultima volta. Inutile dire che il […] L'articolo Aida Nizar rientra al GF: Barbara ...

Grande Fratello 2018 : squalificato Luigi Favoloso - eliminata Mariana/ Diretta : Barbara D'Urso vs Aida Nizar! : Grande Fratello 2018, Diretta e anticipazioni quinta puntata: chi sarà eliminato? Luigi Mario Favoloso contro tutti, uscirà dal gioco per riprendersi la sua Nina Moric?(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 23:36:00 GMT)

Striscia la Notizia - sponsor GF : complotto contro Barbara d’Urso? : Grande Fratello: l’ipotesi di Striscia la Notizia su Barbara d’Urso Striscia la Notizia, a pochi minuti dalla messa in onda del nuovo appuntamento del GF con Barbara d’Urso, ha mandato in onda un servizio riguardanti i famosi sponsor che negli scorsi giorni hanno deciso di annullare il loro contratto con il reality show. Le aziende hanno scelto di non continuare il rapporto lavorativo con il programma per non associare i loro ...

Serena Garitta in difesa di Barbara D'Urso e del Grande Fratello : le parole : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie del Grande Fratello, il reality di Mediaset che andrà in onda stasera con la quinta puntata. Le ultime novità svelano che Serena Garitta ha scritto un lungo post su Instagram per difendere il programma di Canale 5 e la sua conduttrice. La Garitta difende il Grande Fratello di Barbara D'Urso Il Grande Fratello non smette di far parlare di sé dopo i gravi fatti accaduti all'interno della casa di ...