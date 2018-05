Nazionale | Roberto Mancini si presenta | la conferenza stampa LIVE

calcioweb.eu

(Di martedì 15 maggio 2018)si: la– Italia-, mancava solo l’ufficialità che nelle ultime ore è prontamente arrivata, inizia un nuovo progetto dopo la delusione della mancata qualificazione in Russia. Ecco i dettagli economici dell’accordo: contratto biennale da 2 milioni netti a stagione, ma come svela il ‘Corriere dello Sport’ è prevista un’opzione che consentirebbe adi restare al timone dellaanche per i Mondiali del 2022. Ecco i componenti dello staff tecnico: Angelo Gregucci, Fausto Salsano e il preparatore dei portieri Battara, pronto all’ingresso anche Andrea Pirlo.si: laComincia il commissario Fabbricini, che definisce“la miglior scelta fra le migliori” e come “abbia rinunciato a un contratto in essere con lo Zenit, perché noi ...