Juventus | contro la Roma torna Higuain ma ora attenti al Psg

Roma - contro la Juventus in palio lo scudetto e il terzo posto : Il brindisi, fuori programma, dopo cena: la Roma , prima di scendere in campo stasera contro la Juve, è di nuovo in Champions. A spingerla, e direttamente per il 2° campionato consecutivo, è Spalletti,...

Juventus - procedimento contro Buffon : ecco cosa rischia il portiere : La Uefa ha aperto due procedimenti contro Buffon , in particolar modo nel mirino sono finite le proteste contro l’arbitro Oliver e le dichiarazioni pesantissime post-partita. Ma cosa rischia il portiere della Juventus ? Secondo l’articolo 15 del codice di regolamento disciplinare l’estremo difensore rischia dalle 2 alle 4 giornate di squalifica, ma ritirandosi, non le sconterà mai. Il discorso invece è diverso per quanto riguarda ...

Juventus - Altafini contro Allegri : “vince solo in Italia” : La Juventus chiuderà la stagione con la doppietta scudetto-Coppa Italia, un risultato buono ma non entusiasmante, pesa infatti l’eliminazione in Champions League. Non ha convinto il percorso di Allegri, José Altafini non le manda a dire all’allenatore bianconero come riporta juvenews.eu: “Ieri nemmeno gli attaccanti bianconeri hanno fatto la differenza, ma io non capisco invece perché Gattuso continui a tenere in panchina André ...