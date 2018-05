liberoquotidiano

(Di venerdì 11 maggio 2018) Milano, 11 mag. (AdnKronos) - I carabinieri di Mortara, comune in provincia di, hannoun 44enne, M.B., per. Gli accertamenti degli uomini dell’Arma "hanno consentito di raccogliere elementi utili ai fini della ricostruzione della dinamica dell’incidente" in cui ha