“Ohhh!” Chiara e Fedez presentano la loro nuova casa a Milano | pazzesca La prime

(Di venerdì 11 maggio 2018) Bentornati aFerragni e(e il piccolo Leone). O meglio: in hotel, ma ancora per poco. Dopo qualche mese trascorso a Los Angeles, in California, per restare lontani dai paparazzi e far sì che l’erede avesse la doppia cittadinanza, la fashion blogger e il rapper hanno fatto rientro in Italia. Attraverso le Instagram stories, la coppia ha reso partecipi, ancora una volta, i fan. A partire dall’incredibile numero di valigie (13, per la precisione) da imbarcare sul volo che li ha riportati in Italia. Sappiamo da tempo che prima di partire alla volta degli Stati Uniti,ha messo in affitto la sua lussuosissimae ne ha acquistata una insieme aper accogliere nel miglior modo possibile Leone. Ma non è ancora pronto il nuovo nido e infatti, come apprendiamo sempre a mezzo Instagram, la family si è trasferita momentaneamente nella suite di ...