Arrestato il killer delle due sparatorie nel Vibonese Il bilancio è di 2 i morti

Camorra - a 16 anni fa già parte del commando killer del clan : Arrestato : A 16 anni un adolescente ha la testa rivolta alla scuola, al futuro, allo sport e alle ragazze. Ma nelle terre di Camorra la «normalità» è sovvertita da un ordine diverso. Ed è facile che, nonostante ...

Dopo 40 anni - la svolta nel "cold case" : Arrestato il presunto "Golden State Serial Killer" in California : A quasi 50 anni di distanza dal primo omicidio, la California potrebbe finalmente archiviare uno dei casi irrisolti più celebri della sua storia: quella del cosiddetto "Golden State Serial Killer". Joseph James DeAngelo, 72 anni ex agente di polizia , è stato arrestato nella contea di Sacramento, con l'accusa di aver commesso 12 omicidi, 45 stupri e 120 rapine in California, tra gli anni '70 e '80. A incastrare definitivamente ...

Follonica - sparatoria in strada : morto un 42enne - Arrestato il killer. «Lite per vicinato» - feriti due passanti : Spari e caos in strada a Follonica, nel grossetano, dove un uomo di 42 anni, Salvatore De Simone, albergatore titolare dell'Hotel Stella, è morto e altre due persone sarebbero rimaste...

TURCHIA - ASSISTENTE RICERCATORE SPARA IN UNIVERSITÀ/ 4 morti a Eskisehir : killer Arrestato - legami con Gulen? : TURCHIA, SPARAtoria nell'UNIVERSITÀ Osmangazi a Eskisehir: ultime notizie, killer ha ucciso 4 persone, salvo per miracolo il rettore. Non è terrorismo, ASSISTENTE RICERCATORE è l'attentatore(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 19:20:00 GMT)

Caravaggio - omicidio alla sala slot/ Bergamo - Arrestato fratello vittima : sorella killer tentò di fermarlo : Bergamo, rapina con due morti in una sala slot di Caravaggio: ultime notizie. Ipotesi delitto passionale, un uomo e una donna uccisi: preso il killer che ha confessato nella notte(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 17:10:00 GMT)