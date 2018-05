Calcio a 5 | Came Dosson-Lollo Caffè Napoli | 2-1 | termina il sogno azzurro

Calcio a 5 - Quarti Playoff 2018 : la Came Dosson supera 2-1 Napoli e passa il turno! Sarà derby veneto con la Luparense : La Came Dosson è l’ultima semifinalista dei Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5. Sarà derby veneto in semifinale tra la Came e la Luparense, due straordinarie protagoniste della stagione regolare, che si sfideranno in una serie che si preannuncia davvero entusiasmante per conquistare la finale contro la vincente tra Acqua&Sapone Unigross e Real Rieti. La Came Dosson ha sconfitto il Lollo Caffè Napoli in gara-3 dopo due pareggi nelle ...

Calcio a 5 - Quarti Playoff 2018 : Luparense - Acqua&Sapone e Real Rieti in semifinale. Per Came Dosson e Napoli tutto rimandato gara-3 : Arrivano già i primi verdetti in gara-2 dei Quarti di finale dei Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5. Luparense, Acqua&Sapone Unigross e Real Rieti sono in semifinale, mentre per conoscere la vincente del confronto tra Came Dosson e Lollo Caffè Napoli sarà necessario attendere la “bella”. I Lupi hanno prevalso 3-6 sul campo dell’Axed Latina, che è rimasto a lungo attaccato alla partita, salvo cedere nelle battute conclusive del match. ...

Calcio a 5 - Quarti Playoff 2018 : Luparense e Acqua&Sapone impongono il fattore campo in gara-1 - pari tra Came e Napoli - blitz Rieti a Reggio Emilia : Luparense e Acqua&Sapone piazzano subito il primo colpo, Came e Napoli in parità, colpo Rieti a Reggio Emilia. Si aprono con due conferme e una clamorosa sorpresa i Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5. L’equilibrio regna sovrano in tutte le partite in programma per gara-1 dei Quarti della postseason. E così l’Acqua&Sapone Unigross, dopo la grande paura iniziale, si impone 5-2 contro l’Italservice Pesaro al termine di un ...

Calcio a 5 - 26^ giornata Serie A 2018 : colpo Luparense! Supera la Came Dosson e vince la regular season. Kaos in terza posizione. Ecco la griglia playoff : La Luparense vince la regular season e si presenta in pole position nella lotta per la conquista dello scudetto. I verdetti della 26^ ed ultima giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5 evidenziano la supremazia dei detentori dello scudetto, che regolano in casa la Came Dosson e conquistano il primato in classifica a braccetto con l’Acqua&Sapone Unigross. Ma l’equilibro regna sovrano tra le prime quattro, che ...

Camera - colloquio Galliani-Buffagni. Il senatore di FI : “parlato di Calcio” : Fitto colloquio tra il senatore di Fi Adriano Galliani e il deputato M5S Stefano Buffagni nel corridoio parallelo al Transatlantico di Montecitorio. “Abbiamo parlato di calcio”, spiega ai cronisti l’ex amministratore delegato del Milan. “Lui è interista ed è un 5 Stelle, io sono milanista e di Forza Italia… potete immaginare”. (AdnKronos) L'articolo Camera, colloquio Galliani-Buffagni. Il senatore di FI: ...

Calcio a 5 - 25^ giornata Serie A 2018 : Luparense e Acqua&Sapone ancora a braccetto. Reazione Came - Kaos scavalca Rieti : Prosegue la fuga in coppia al vertice del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Nella 25^ e penultima giornata, la Luparense ha sconfitto 3-8 il Feldi Eboli grazie alle doppiette di Ramon, Jesulito e Rafinha e ha preservato la prima posizione in compagnia dell’Acqua&Sapone Unigross, che ha approfittato del ritiro dal campionato da parte del Pescara per ottenere la vittoria per 6-0 a tavolino e restare a contatto con i ...

Calcio a 5 - 24^ giornata Serie A 2018 : Pescara choc - si ritira dal campionato! La Came Dosson perde a Reggio Emilia e cede la vetta a Luparense e Acqua&Sapone : Una decisione sconvolgente cambia completamente gli scenari del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Il Pescara ha annunciato la sua decisione di ritirarsi dal campionato con una nota in cui ha spiegato i motivi di una scelta clamorosa, con annesso il sospetto di una vicenda di Calcioscommesse. “Dalla fine dello scorso campionato – scrive il club – la società ha dovuto subire squalifiche di atleti, dirigenti e del campo di ...

Calcio a 5 - 24^ giornata Serie A 2018 : la capolista Came Dosson a Reggio Emilia per difendere la vetta - impegni agevoli per Acqua&Sapone e Luparense : Espugnare Reggio Emilia e conservare la vetta della classifica. Una vera e propria impresa attende la capolista Came Dosson, attesa ad una prova di maturità su un campo pressoché inespugnabile nel match clou della 24^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. I veneti, infatti, dovranno vedersela con il Kaos Reggio Emilia, saldamente in zona playoff nonostante 8 punti di penalità in classifica per una vicenda di passaporti ...

Calcio a 5 - Coppa Italia 2018 : Luparense e Acqua&Sapone in finale! Came Dosson sconfitta di misura - Napoli ko ai rigori : La finale della Coppa Italia 2018 sarà Luparense-Acqua&Sapone Unigross. Le due seconde classificate del campionato di Serie A si giocheranno il trofeo nell’ultimo atto, che andrà in scena stasera, domenica 25 marzo, alle ore 18.00 al PalaFiera di Pesaro. I Lupi e gli abruzzesi hanno prevalso al termine di due semifinali estremamente equilibrate, eliminando rispettivamente la Came Dosson e la Lollo Caffè Napoli e guadagnandosi ...

Calcio a 5 - Coppa Italia 2018 : le big four passano il turno! Came Dosson-Luparense e Acqua&Sapone-Napoli le due semifinali : Le prime quattro del campionato di Serie A monopolizzano la Final Eight della Coppa Italia 2018. Tutto secondo copione nei quarti di finale del torneo che assegna il secondo trofeo stagionale dopo la SuperCoppa Italiana, vinta dala Luparense. A passare il turno sono la Came Dosson, la Luparense, l’Acqua&Sapone Unigross e la Lollo Caffè Napoli, che al PalaFiera di Pesaro fanno la voce grossa e dimostrano di essere un gradino avanti ...

Calcio a 5 - 22^ giornata Serie A 2018 : la Came Dosson resta in vetta! Luparense e Acqua&Sapone in agguato : La vetta della classifica resta un discorso riservato a tre squadre. La Came Dosson difende un punto di vantaggio su Acqua&Sapone Unigross e Luparense al termine della 22^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 grazie alla vittoria sul campo dell’IC Futsal, sconfitta 2-4 con due reti nel finale di Grippi e Schiochet, entrambi autori di una doppietta. I veneti riscattano così il passo falso con l’Axed Latina, ma alle loro ...

Calcio a 5 - 23^ giornata Serie A 2018 : impresa Latina! Crolla la capolista Came Dosson - l’Acqua&Sapone torna a sognare la vetta : Si riapre la corsa per il primato della classifica del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. La capolista Came Dosson incappa in una pesante sconfitta tra le mura amiche contro l’Axed Latina, che non si scompone dinanzi al gol di Bellomo in avvio di gara e nella ripresa ribalta la partita con una zampata di Diogo e la doppietta di Battistoni. Una vera e propria sorpresa, dunque, che cambia le prospettive del finale di stagione ...