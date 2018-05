Forza Italia | ecco il sondaggio che preoccupa Berlusconi

«Al Sud non si possono permettere le vacanze - vincerebbe il M5S». La frase choc della parlamentare di Forza Italia : Le deputata altoatesina di Forza Italia Michaela Biancofiore azzarda analisi molto originali sul possibile esito del voto a luglio: "Danno i brividi a tutti , le elezioni in estate, ndr, perché ...

Governo - Giarrusso : “No a esecutivo politico con Forza Italia. Pattuglia di M5s a favore di uno tecnico? Scemenze” : “Trenta deputati del M5s disposti a votare un Governo tecnico? Sono scemenze”. È la risposta di Michele Giarrusso, senatore grillino, sull’ipotesi di franchi tiratori all’interno del movimento che voterebbero a favore di un esecutivo neutrale. E aggiunge: “Con Forza Italia niente alleanze”. L'articolo Governo, Giarrusso: “No a esecutivo politico con Forza Italia. Pattuglia di M5s a favore di uno tecnico? ...

Def - Bankitalia : riforme pensioni punto Forza - non indebolirle : Roma, 9 mag. , askanews, - La sostenibilità del debito pubblico italiano "poggia in larga misura sulle riforme pensionistiche introdotte nell'arco degli ultimi decenni, che assicurano una dinamica ...

Salvini : “In Forza Italia si ragiona - ci provo fino all’ultimo”. Di Maio : “Stallo? Berlusconi meno responsabile di altri” : Il tempo è scaduto, ma Matteo Salvini insiste. E’ questione di ore e Sergio Mattarella convocherà il o la presidente del Consiglio che dovrà guidare il governo neutro, ma in casa del centrodestra continuano le agitazioni. “I ragionamenti in queste ore”, ha detto il leader del Carroccio, “si fanno in Forza Italia, di cui capisco tutte le remore e i dubbi”. E ha quindi rilanciato: “Confermo che fino all’ultimo ...

FS Italiane rafForza la cooperazione con le Ferrovie turche : Teleborsa, - Ferrovie dello Stato Italiane e TCDD, rafforzano la decennale cooperazione , che ha come punti cardini: attività di formazione tecnica del personale di manutenzione delle linee ...

Elezioni a luglio - Biancofiore (Forza Italia) : “Così vince il M5s - al Sud non hanno soldi per andare in vacanza” : Scivolone di Micaela Biancofiore a La7: la proposta di Salvini di andare alle urne a luglio secondo la parlamentare forzista sarebbe una pessima idea, perché sarebbe un vantaggio solo per Di Maio: "A luglio il Nord va in vacanza, non alle urne". E i meridionali? "Al Sud non si possono permettere di andare in vacanza e chi ha votato il Movimento 5 Stelle è proprio il Sud".Continua a leggere

Sondaggi politici : Salvini sorride - fuga di voti da Forza Italia Video : Matteo Salvini e la Lega Nord non stupiscono più nemmeno i detrattori della coalizione di Centrodestra. I Sondaggi politici elaborati dall'istituto Swg e diffusi nella giornata di ieri dal TG La7 fotografano una realta' che inizia a diventare preoccupante per lo stesso M5S, oltre che per il Partito democratico. Il Carroccio, infatti, da una parte dilata il proprio vantaggio nei confronti dei democratici, fermi sulle percentuali del 4 marzo ...

Professioni : Architetti - si rafForza presenza italiana in Umar : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – Si rafforza, con l’elezione di Lilia Cannarella a Tesoriere, la presenza del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori all’interno dell’Umar, l’Unione Mediterranea degli Architetti. La Consigliera Cannarella, si legge in una nota, è entrata nel nuovo bureau esecutivo al termine dell’Assemblea generale dell’Unione che si è svolta nei giorni ...

Professioni : Architetti - si rafForza presenza italiana in Umar (2) : (AdnKronos) – Questa maggiore presenza italiana, viene ricordato, è conseguente ad una sempre più marcata partecipazione propositiva del Consiglio Nazionale degli Architetti al dibattito internazionale sui temi delle città e dei beni culturali anche attraverso incontri bilaterali già da tempo avviati, in particolare, con i Consigli nazionali degli Architetti di Francia e Spagna.L’esecutivo alla guida dell’Umar risulta ora ...

Caos Forza Italia : partito lacerato Silvio terrorizzato dalle elezioni Si vota a luglio? Incubo 5%. Inside : Tutto e il contrario di tutto. La mossa del governo "neutrale" e "di servizio" di Sergio Mattarella spiazza Forza Italia e Silvio Berlusconi. Mentre tutti pensavano già al voto a luglio sotto l'ombrellone, il leghista Giancarlo Giorgetti esce allo scoperto chiedendo... Segui su affarItaliani.it

Giorgetti - “Berlusconi appoggio esterno a Governo Lega-M5s”/ Caos Centrodestra : Forza Italia - “noi leali“ : Di Maio, "il nuovo voto è colpa di Matteo Salvini": attacco M5s alla Lega, ipotesi data 22 luglio. Giorgetti, "Berlusconi vota il Governo neutrale? Fine del Centrodestra"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:10:00 GMT)

Tensione Lega-Berlusconi : «Appoggi da fuori governo con M5S». Forza Italia : «Proposta irricevibile» : «Se Berlusconi sostenesse un governo del presidente sarebbe la fine dell'alleanza tra Lega e Forza Italia. A Silvio chiediamo un gesto di responsabilità, favorendo la nascita di un governo politico ...