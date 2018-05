superguidatv

: TG5 - Verissimo: le nozze di Meghan e Harry in diretta su Canale 5 #verissimo #matrimonioreale #Meghan #Harry… - SuperGuidaTV : TG5 - Verissimo: le nozze di Meghan e Harry in diretta su Canale 5 #verissimo #matrimonioreale #Meghan #Harry… - MasterAb88 : Silvia Toffanin alla conquista di Canale5 Sabato 12 condurrà lo speciale Amici con MARIA DE FILIPPI Sabato 19 tras… - Jessica_Zazza : #GF15 chi elimini? @GrandeFratello #gf @carmelitadurso #Pomeriggio5 #mattino5 #domenicalive #tg5 @tg5_siamo_noi #Verissimo #amici -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Una produzione TG5 etrasmetteranno intelevisiva l’attesissimo matrimonio di: ecco quando andrà in onda E’ ufficialmente partito il countdown per il matrimonio dell’anno. Il Principeè pronto a convolare ae tutta l’Inghilterra è pronto a festeggiarlo. La fortunata futura consorte si chiamaMarkle, attrice e modella americana. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulledisu5 Cresce l’attesa per il matrimonio diche si svolgerà sabato 19 maggio 2018 presso la St. George Chapel presso il Castello di Windsor. Un evento che sarà trasmesso in Inghilterra dalla BBC, mentre in Italia a seguire ladel matrimonio ci penserà5 dalle ore 12.30 alle 14.45 con una produzione Mediaset TG5 –. La cerimonia di ...