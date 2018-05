Biondo al 5° serale tra Roof Garden e il duetto con Emma Muscat in I’ll be missing you

AMICI SERALE 2018/ Ed. 17 - diretta quinta puntata : Biondo con l'autotune vs Einar. Chi sono i due eliminati? : AMICI SERALE 2018, ed. 17 diretta quinta puntata: doppia sfida a squadre e doppia eliminazione. Elisa ospite, Arisa nella commissione esterna al posto di Marco Bocci. (Pubblicato il Sat, 05 May 2018 21:27:00 GMT)

Emma e Biondo stanno insieme/ Amici 2018 serale dopo l’esibizione di coppia arriva un altro duetto? (5 maggio) : Emma Muscat e Biondo, serale di Amici 2018: dopo la passionale esibizione di coppia terminata con un bacio, arriva un altro duetto? Staremo a vedere cosa accadrà.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 07:30:00 GMT)

Ermal Meta/ Nuove polemiche con Biondo al serale di Amici 2018? : Ermal Meta è pronto a mettere da parte Lisbona e l'Eurovision Song Contest per tornare ad Amici 17 e prendere parte al serale anche con un duetto, cosa canterà?(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 05:11:00 GMT)

Amici serale 2018 : Emma Marrone - Biondo e l'autotune/ Il silenzio di Heather Parisi mette fine alle polemiche? : La quarta puntata di Amici serale 2018 viene vinta da Irama ma Biondo e il suo auto-tune resta l'argomento principale; commozione per il monologo di Emma Marrone.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 19:21:00 GMT)

Il Roof garden di Biondo introduce la terza fase (audio) : un posto nel 5° serale con L’isola che non c’è (video) : Roof garden di Biondo introduce alla terza fase del programma. Il giovane concorrente della squadra bianca, protagonista dell'ennesima polemica sull'autotune per il quale è stato scomodato Fedez, ha portato uno dei suoi brani avvalendosi ancora dello strumento che tanto è stato dibattuto tra la terza e la quarta puntata. Biondo ha infatti ottenuto il permesso di utilizzare lo strumento unicamente nei suoi pezzi, per cui gran parte della ...

Amici - il serale : il bacio passionale tra Biondo ed Emma fa emozionare tutti : Arriva finalmente l'attesa conferma dopo alcuni mesi di frequenti gossip che preannunciavano la presunta storia d'amore tra Emma Muscat e il cantante Biondo. Il tutto è accaduto nella puntata serale di 'Amici 17' trasmessa ieri sera, in data sabato 28 aprile, quando la coppia si è presentata sul palco per esibirsi in un dolce duetto: scopriamone tutti i dettagli leggendo le indiscrezioni riportate di seguito. Amici 17: Biondo ed Emma Muscat ...

Amici - anche nella quarta puntata del serale domina l'affaire Biondo. Tra gli ospiti - Stefano De Martino : Diventa seria, però, quando parla di quanto è spietato e duro il mondo della discografia : per consolare Bryan, in lacrime dopo aver perso l'ennesima sfida, gli dice: 'Siamo in un Paese dove se non ...

Anticipazioni Amici 2018 quarta puntata serale : fuori Biondo? Ecco gli ospiti : Sabato 28 aprile andrà in onda in prime time la quarta puntata del serale di Amici 2018 condotto da Maria De Filippi. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che questa settimana si tornerà alla gara con tanto di eliminazioni dopo che la scorsa settimana nessuno dei concorrenti in gara ha lasciato il programma. Noi seguiremo la quarta puntata in diretta dalle 21.15 su questo post: seguiteci per scoprire tutto quello che accadrà. Biondo a rischio ...

Scontro tra Biondo e Heather Parisi ad Amici - la produzione si esprime sulla lite durante il terzo serale : Scontro tra Biondo e Heather Parisi ad Amici, la produzione Fascino del programma si esprime sull'episodio trasmesso in diretta durante il terzo serale di Amici. A seguito della lite tra Biondo e Heather Parisi, verificatasi sabato 21 aprile in diretta su Canale Cinque, anche la produzione interviene per placare gli animi e la bufera mediatica che si è scatenata negli ultimi giorni: un comunicato ufficiale ha espresso massima solidarietà alla ...

LA MAMMA DI Biondo VS HEATHER PARISI/ Serale di Amici : “Chieda scusa!” - la ballerina si gode il relax… : La MAMMA di BIONDO VS HEATHER PARISI, dopo la terza puntata del Serale di Amici 2018: “Sono basita, chieda scusa a mio figlio!”, parole forti, la ballerina replicherà?(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 13:50:00 GMT)

