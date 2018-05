Musica non protetta da copyright per YouTube

Musica - la stoccata di Vasco Rossi : “Non mi piacciono i duetti. Baglioni a Sanremo? Poteva evitare di farsi cantare le canzoni” : “Non sopporto i duetti, lo so che piacciono alla gente, ma non mi piacciono”. Parla anche di Sanremo, in particolare dell’ultima edizione, Vasco Rossi, in una lunga intervista rilasciata alla stampa alla vigilia del suo Non stop live tour, che partirà il 27 maggio da Lignano. ” Ho un grande repertorio ma non sono Baglioni. Purtroppo perché Baglioni è stato un genio, è bravo anche a organizzare le cose, ha del garbo, è ...

Musica - Vasco Rossi torna sul palco con il Non stop live : “Mai pensato di smettere - riparto con un never ending tour” : “Dopo Modena Park potevo smettere, molti pensavano che smettessi, dopo una cosa del genere così un po’ sugli allori, aspetti. Ma io non sono fatto così. Andare sul palco vuol dire dovermi tenere anche un po’ in riga”. A poco meno di un anno dal concerto dei record di Modena, Vasco Rossi si prepara per salire di nuovo sui palchi d’Italia, con il Non stop live Tour (parte il 27 maggio da Lignano). “Mai pensato ...

Migranti - al centro di via Corelli di Milano l’inclusione passa per la Musica. L’assessore : “Non fermiamoci qui” : “Tu sei l’uomo che è riuscito a cambiare le rotte degli aerei che passavano sulle case di Milano Due”, dice Ennio (Doris) al Silvio Berlusconi del film Loro 2. Gli aerei in partenza da Linate passano invece sopra il centro di accoglienza di Via Corelli 176, periferia est di Milano. Disturbano, ma solo per un attimo, la musica che esce dal piano di Manuel Magrini. Mentre gli ospiti della struttura gestita dalla Croce Rossa sentono, probabilmente ...

Rompe il naso alla nonna 81enne che gli chiedeva di abbassare la Musica : arrestato : In manette nel Milanese un 31enne con precedenti: già allontanato da casa nel 2013 era stato riaccolto dalla madre, e aveva ricominciato a tormentare le due...

GUÈ PEQUENO - ESCE "GUERRIERO"/ "La Musica di J-Ax e Fedez non è cool" : Guè PEQUENO è un fiume in piena nell'intervista al Corriere della sera. "La musica di J-Ax e Fedez non è cool". Critiche anche per Sfera Ebbasta e Ghali

GionnyScandal 'Canto le mie emozioni e non c è solo l amore' - Musica - Spettacoli : Certi stati d'animo diventano attitudini Musicali, e a quel punto non importa il genere. Così GionnyScandal può intitolare il suo nuovo disco Emo eppure farlo non punk , di cui l'emo fa parte, , ma ...

Musica non protetta da copyright per YouTube : Se sei tra gli utenti veterani della rete sai benissimo che puoi ascoltare Musica gratis direttamente da YouTube, per molti un vero e proprio juke-box pieno di Musica da ascoltare gratis tramite il sito Web o tramite le app dedicate. Ma se vuoi caricare personalmente della Musica da utilizzare come sottofondo per i tuoi video, […] Musica non protetta da copyright per YouTube

Alessio Bonomo in "La Musica non esiste" : un omaggio a Mesolella : Roma, , askanews, - Dodici tracce, un viaggio coinvolgente, un disco che diventa omaggio a Fausto Mesolella, che dell'album, oltre ad aver suonato, ha curato arrangiamenti e produzione artistica. Si ...

Carmen Consoli : «Non sono antivax né grillina : la Musica mi ha insegnato la libertà» : Però la sottotraccia è una domanda che dovremmo porci con sincera fermezza: quale idea di scienza, di progresso e di consorzio umano stiamo sviluppando? Cantato con una buona dose di rabbia mista a ...

Musica. Avicii - lettera aperta famiglia : 'Non ne poteva più' : Stoccolma, 26 apr. , askanews, Lo svedese Avicii, uno dei dj più famosi al mondo morto venerdì ad appena 28 anni, 'Non ne poteva più' e 'voleva la pace'. Lo ha scritto la sua famiglia in una lettera aperta, in cui lascia capire pur senza dirlo esplicitamente che il giovane ...

"Avicii era un'anima fragile. Voleva fare Musica - ma detestava i riflettori. Non poteva continuare così a lungo" : "Il nostro adorato Tim era un'anima artistica fragile e bisognosa di risposte a molte domande esistenziali". Comincia con queste parole un nuovo comunicato rilasciato dalla famiglia di Avicii, pubblicato in esclusiva dal settimanale Variety. Le cause della morte del dj svedese, scomparso all'età di 28 anni, non sono ancora state rese note dalla polizia, ma secondo Variety, le parole della famiglia lascerebbero intendere che il musicista ...

