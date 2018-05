Milano da leggere | ebook gratis per convincere gli italiani a passare al digitale

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 maggio 2018) I lettori digitali – aumentati del 12% secondo uno studio di Tiendeo – saranno felici di poter scaricaregratuiti conda, l’iniziativa del sistema bibliotecario del capoluogo lombardo per far conoscere e diffondere la letturaattraverso testi dedicati a. Inaugurata ad aprile e attiva fino al 30 giugno, la terza edizione dida– che ha come tema umorismo e ironia – propone una selezione di dieciliberamente scaricabili che raccontanocon personaggi, storie, fissazioni e abitudini che ci faranno sorridere bonariamente, anche di noi stessi. L’edizione 2018 è realizzata con la collaborazione di Atm (in qualità di partner tecnico) degli editori Bompiani, Feltrinelli, Laurana, Mondadori, Rizzoli e con l’amichevole disponibilità degli autori e degli eredi dei diritti. Nel 2016 i cittadini hanno effettuato ...