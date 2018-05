I “partigiani della parola” meritano sostegno | a partire dalla Rai

huffingtonpost

(Di giovedì 3 maggio 2018) Nella giornata che celebra i giornalisti che hanno sacrificato la vita nella battaglia contro la mafia e il terrorismo, credo sia giusto tornare su coloro che l'ultimo numero in edicola dell'Espresso ha chiamato "partigianiparola", dedicando loro la copertina e dieci belle pagine. Si tratta di quei giovani giornalisti che ispirandosi a figure eroiche come Peppino Impastato o Giancarlo Siani, combattono una guerra per liberare la società italiana dall'oppressionecriminalità organizzata, facendo affidamento su un' unica, immateriale arma: la parola, appunto.Qualche esempio? I ragazzi di Radio Siani, un'emittente di Ercolano che trasmette dall'appartamento confiscato a un camorrista; quelli di Trm, redazione tv e radio palermitana con palinsesti pieni di notiziari e speciali contro le cosche; gli studenti del collettivo di Reggio Emilia, che utilizzano dei video ...