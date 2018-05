Elsa Fornero | ' Preoccupata da un governo di Matteo Salvini' Il leghista Fedriga la

L'Unione europea boccia Elsa Fornero : l'austerità fa male : Pensioni e austerità . L' Unione europea nel suo Pensions Adequacy Report 2018 c'è una totale boccia tura della riforma Fornero , in particolare sull'adeguamento automatico dell'età pensionabile legato ...

Elsa Fornero : 'Finito tempo delle promesse - ora bagno di realtà' : Fare politica vuol dire fare delle scelte che non potranno mai essere unanimemente gradite. Le difficoltà in campagna elettorale vengono sempre nascoste, si preferisce illudere i cittadini. Spero che ...

Riforma pensioni/ Elsa Fornero difende la sua legge sul Financial Times (ultime notizie) : Riforma pensioni , ultime notizie. Elsa Fornero difende la sua legge sul Financial Times . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 aprile(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 16:27:00 GMT)

Elsa Fornero si pente - ma è troppo tardi : 'Non rifarei il ministro' : Dopo sette anni Elsa Fornero tornerebbe a fare il ministro? Alla precisa domanda di Myrta Merlino in diretta a L'aria che tira , su La7, la diretta interessata risponde a chiare lettere: 'Io ho sempre ...

Guglielmo Epifani - Liberi e Uguali : se la sinistra è sparita è colpa di Elsa Fornero : Adesso è ufficiale: Elsa Fornero è la donna più odiata della politica italiana. Tutti, ma proprio tutti la considerano l'origine di ogni male. Ultimo in lista Guglielmo Epifani , ex segretario Cgil e Pd e ora ripescato in Parlamento con Liberi e Uguali grazie ...