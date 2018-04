Verona | con ‘negozio accogliente’ porte aperte a bimbi e disabili

Serie A Verona - Pecchia : «Con la Spal ce la giochiamo» : Verona - "Contro il Genoa non abbiamo raccolto nulla, ma avremmo meritato di far punti. E' stata una sconfitta difficile da accettare, anche visti ai risultati delle altre squadre". Non nasconde ciò ...

Scaletta del concerto di Max Nek e Renga all’Arena di Verona il 28 aprile : orari e ultimi biglietti : Sabato 28 aprile il concerto di Max Nek e Renga all'Arena di Verona, per la conclusione del tour congiunto prima dei nuovi concerti estivi. Questa sera a Verona una grande feste in musica in compagnia del trio più amato d'Italia degli ultimi mesi: Max Pezzali, Nek e Francesco Renga suoneranno all'Arena di Verona, per il loro progetto iniziato a gennaio Duri da battere. Sul palco dell'Arena di Verona, Max Nek e Renga proporranno uno ...

Serie A Verona - allenamento con il gruppo per Tupta : Verona - Seduta di allenamento per il Verona , che allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, si prepara alla sfida di domenica al 'Bentegodi' contro la Spal. La squadra, agli ordini di mister ...

Gianni Morandi in concerto all’Arena di Verona : scaletta - ingressi e disponibilità biglietti : Gianni Morandi in concerto all'Arena di Verona il 25 aprile apre la stagione extra lirica dell'anfiteatro scaligero. Il live chiude la prima parte di spettacoli che l'artista di Monghidoro ha tenuto per supportare D'amore D'autore, suo ultimo disco di inediti nel quale si contano i brani di alcuni dei maggiori autori italiani. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21, ma i varchi saranno aperti già a partire dalle 19. I controlli di sicurezza ...

Serie A Verona - Pecchia : «Dura per la salvezza - ma abbiamo l'obbligo di continuare» : GENOVA - "I ragazzi hanno avuto un grande spirito, sul un campo difficile. La voglia di vincere c'è stata, ma non ci siamo riusciti" . Così il tecnico del Verona , Pecchia , dopo il ko con il Genoa , ...

Genoa - Hellas Verona 3-1 : pesante sconfitta per gli scaligeri : le formazioni ufficiali il tabellino Cronaca minuto per minuto La presentazione della partita GENOVA Oggi, allo stadio Luigi Ferraris, si gioca Genoa Hellas Verona , posticipo della trentaquattresima ...

Fondazioni : CariVerona - esercizio 2017 chiuso con avanzo 17 - 59 mln di euro : Verona, 23 apr. (AdnKronos) - Il Consiglio Generale della Fondazione Cariverona, riunitosi sotto la presidenza di Alessandro Mazzucco, ha approvato all'unanimità il progetto di Bilancio d'esercizio e di Missione per il 2017 presentato dal Direttore Generale Giacomo Marino e precedentemente approvato

Fondazioni : CariVerona - esercizio 2017 chiuso con avanzo 17 - 59 mln di euro (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Nel corso del 2017 è continuato il processo di analisi e rivisitazione degli attivi di Fondazione e sono state compiute alcune azioni con particolare attenzione a un profilo finanziario, tra le quali la razionalizzazione dei fondi comuni di investimento e l’adesione all’a

Fondazioni : CariVerona - esercizio 2017 chiuso con avanzo 17 - 59 mln di euro (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Nel corso dell'esercizio sono stati deliberati 455 interventi erogativi con un impegno complessivo di 50,8 milioni ed effettuate erogazioni per cassa per 64,2 milioni. Per il 2018 viene rispettato l'impegno annuo di 40 milioni nell'ambito degli obiettivi fissati dal piano

La revolverata e lo sfondamento - l'Inter conquista così i 3 punti a Verona : Ancora loro, Perisic e Icardi. Quando segnano entrambi nello stesso match , è accaduto sette volte, l'Inter vince sempre. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. 'Prima la solita micidiale revolverata in area del Killer di Rosario, poi lo sfondamento del Carrarmato di Spalato: così l'Inter cancella 45 minuti molli molli, conquista la tana del Chievo e ...

Giulia De Lellis - addio struggente a Verona dopo la rottura con Damante : ‘Siamo tutti più soli’ : Giulia De Lellis, addio struggente a Verona, la città dove conviveva con Andrea Damante: ‘Siamo tutti più soli’ Belli, innamoratissimi, forse troppo per essere tutto vero. E infatti la sciabola della cinica realtà è calata anche su di loro: Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati. E come ogni addio, anche questo si […] L'articolo Giulia De Lellis, addio struggente a Verona dopo la rottura con Damante: ‘Siamo ...

Chievo Verona-Inter - la conferenza stampa di Spalletti LIVE : Il 4-0 al Cagliari non deve essere solo un caso: l'Inter ha l'obbligo di continuare a vincere. Questa, per i nerazzurri, è la strada per arrivare alla qualificazione in Champions League, da ...

DIRETTA / Verona Sassuolo (risultato finale 0-1) streaming video e tv : Lemos decide lo scontro del Bentegodi : DIRETTA Verona Sassuolo: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scaligeri all'ultima spiaggia, neroverdi non ancora tranquilli(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 22:43:00 GMT)

