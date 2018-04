Golf | European Tour 2018 | Alexander Bjork trionfa nel Volvo China Open | Andrea Pavan a

Golf - European Tour 2018 : Adrian Otaegui raggiunge Matt Wallace in testa al Volvo China Open. Andrea Pavan è sesto! : Terzo giro del Volvo China Open, sul percorso del Topwin Golf & CC di Pechino. I leader dopo la terza giornata sono due, perché a Matt Wallace si è aggiunto Adrian Otaegui. L’inglese ha chiuso il venerdì con un po’ di rimpianto, perché dopo quattro birdie ha perso alla buca 17 il suo unico colpo di giornata, perdendo di fatto anche l’opportunità di trovarsi da solo in testa alla classifica. Aprendo quindi il fianco allo ...

Golf - European Tour 2018 : Matt Wallace si prende la vetta del Volvo China Open. Scende Nino Bertasio - risale Matteo Manassero : C’è Matt Wallace in vetta al Volvo China Open dopo il secondo giro. L’inglese, che iniziava questo venerdì in seconda posizione, si è messo al comando dopo una giornata non particolarmente eccelsa. Sulla sua carta ci sono infatti due bogey, a inizio e fine giro, recuperati però con altrettanti birdie e soprattutto un eagle alla 8, come già ieri. Il 70 odierno lo ha portato a -9, punteggio bastato per dare all’inglese il primo ...

Golf - European Tour 2018 : che partenza di Nino Bertasio! Secondo dopo il primo giro del Volvo China Open : Nino Bertasio si trova al Secondo posto del Volvo China Open dopo il primo giro. Il giocatore italiano si è reso protagonista di un grande primo round, chiuso in 65 colpi, ovvero 7 sotto il par. Un giro pulito, senza alcuna sbavatura: tre birdie nelle prime nove, poi, all’inizio delle seconde, altri quattro in cinque buche, attestandosi un colpo dietro al leader della prima giornata, il cinese Daxing Jin, autore di un eagle alla buca 8 che ...

Golf - European Tour 2018 : Andrea Pavan splendido terzo nel Trophée Hassan II! Trionfa Alexander Levy : Andrea Pavan sensazionale nell’ultimo giro del Trophée Hassan II, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Royal Golf Dar Es Salam di Rabat, in Marocco. L’azzurro è salito sul podio coronando una rimonta fantascientifica con il miglior giro di giornata, concluso in 66 colpi (-6), con 7 birdie e un bogey. Pavan è arrivato senza errori alla buca 17, dove un bogey ha rischiato ...

Golf - European Tour 2018 : Alvaro Quiros mantiene la vetta del Trophée Hassan II. Andrea Pavan 22° : C’è ancora Alvaro Quiros in testa al Trophée Hassan II a diciotto buche dalla fine. Lo spagnolo cominciava la terza giornata con un colpo di vantaggio sul resto della concorrenza ed ha chiuso il sabato esattamente con lo stesso score. È stata infatti una giornata complicata per tutti sul percorso del Royal Golf Dar Es Salam di Rabat, con score abbastanza alti. Lo stesso Quiros ha cominciato il suo round con un bogey alla 1, recuperando ma ...

Golf - European Tour 2018 : Alvaro Quiros si porta in testa da solo nel Trophée Hassan II. Perde terreno Lorenzo Gagli : Alvaro Quiros comanda il Trophée Hassan II dopo i primi due giri. Il Golfista spagnolo non ha vissuto una giornata ideale sul percorso del Royal Golf Dar Es Salam, senza mai trovare la continuità giusta: sulla sua carta, infatti, ci sono 70 colpi (2 sotto il par), frutto di sette birdie e cinque bogey, che però gli sono valsi il -7 a metà gara e soprattutto la vetta solitaria del torneo. Il gallese Bradley Dredge, in testa con Quiros ieri, non ...

Golf - European Tour 2018 : Lorenzo Gagli brilla nel primo giro del Trophée Hassan II! In vetta Bradley Dredge e Alvaro Quiros : Lorenzo Gagli brilla nel primo giro del Trophée Hassan II, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Royal Golf Dar Es Salam di Rabat, in Marocco. L’azzurro è terzo con un round privo di sbavature e completato in 68 colpi a quota -4 ed ad una sola lunghezza dalla coppia che guida la leaderboard, composta dal gallese Bradley Dredge e dallo spagnolo Alvaro Quiros, entrambi in ...

Golf - European Tour 2018 : Jon Rahm trionfa in casa! Suo l’Open de España - battuto Paul Dunne : Jon Rahm ha vinto l’Open de España, sul percorso del Centro Nacional de Golf di Madrid. Il fuoriclasse spagnolo ha fatto valere la sua maggiore caratura rispetto all’irlandese Paul Dunne, che aveva fin qui dominato le prime tre giornate del torneo. Rahm partiva con due colpi di ritardo ma gli sono bastate le prime due buche per agganciare il rivale, sul quale la pressione è di conseguenza triplicata. Il numero 4 del mondo ha infatti ...

Golf - European Tour 2018 : Paul Dunne resiste in vetta all’Open de España - inseguono Nacho Elvira e Jon Rahm. Il miglior italiano è Renato Paratore : Paul Dunne resiste al comando dell’Open de España, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Centro Nacional de Golf di Madrid. L’irlandese ha realizzato un altro giro strepitoso in 68 colpi (-4), chiudendo il round con uno straordinario birdie che gli ha consentito di prendersi la vetta solitaria e di giungere in cima alla leaderboard alla vigilia dell’ultimo ...

Golf - European Tour 2018 : Paul Dunne allunga in testa all’Open de España. Bella rimonta di Andrea Pavan : C’è Paul Dunne al comando dell’Open de España al giro di boa. L’irlandese, co-leader al mattino, ha disputato un gran giro, in 65 colpi, raggiungendo uno score di -13 dopo trentasei buche. Oggi il 26enne ha messo a segno ben nove birdie, perdendo solamente due colpi, uno dei quali alla sua penultima buca (la 8). Una prova comunque sufficiente per scrollarsi di dosso la compagnia degli altri e volare in vetta in solitaria con ...

Golf - European Tour 2018 : Marc Warren e Paul Dunne comandano l’Open de España dopo il primo giro : È iniziato oggi l’Open de España. dopo le prime diciotto buche, al Centro Nacional de Golf di Madrid, troviamo due Golfisti al comando della classifica, con uno score di 66, ovvero -6. Uno di questi è lo scozzese Marc Warren, strepitoso nella parte finale del suo giro, quando ha realizzato cinque birdie nelle ultime sette buche (tre nelle ultime tre). L’altro è invece l’irlandese Paul Dunne, che ha piazzato la zampata proprio ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari si arrende contro Justin Thomas nel WGC-Dell Technologies Match Play. Fuori dai giochi anche Spieth - Day e McIlroy : Si interrompe sul più bello la corsa di Francesco Molinari nel WGC-Dell Technologies Match Play, torneo inserito nel circuito dell’Europeam Tour e del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Austin Country Club, in Texas. Molinari si è arreso allo strapotere dello statunitense Justin Thomas, che ha letteralmente dominato la sfida, accrescendo il suo vantaggio buca dopo buca e chiudendo la pratica già alla 13 ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari vince ancora e si gioca tutto contro Justin Thomas nel WGC-Dell Technologies Match Play. Già fuori Dustin Johnson e Jon Rahm : Percorso netto per Francesco Molinari, che conquista la seconda vittoria in due sfide e si giocherà tutto all’ultimo incontro del suo raggruppamento nel WGC-Dell Technologies Match Play, torneo combinato tra i circuiti dello European Tour e del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Austin Country Club. Molinari ha messo in mostra doti da grande agonista, piazzando l’allungo decisivo contro lo statunitense ...