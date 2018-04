L’Unione Europea si prepara a rivoluzionare il settore dello streaming online

Coldiretti - dazi : frenano le esportazioni Made in Italy fuori dalL’Unione Europea - in calo del 2.2% : Con le tensioni commerciali provocate dalla “guerra dei dazi” frenano le esportazioni Made in Italy fuori dall’Unione Europea, in calo del 2,2% e con riduzioni che vanno dal -11,1% in Russia al -3,1% in Cina, ma rallenta la crescita anche in Usa dove il segno resta comunque positivo (+1,6%). E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero nel marzo 2018 rispetto allo stesso periodo ...

Legno e derivati : dal 2010 sono cresciute del 5 - 6% le importazioni delL’Unione Europea di legno e prodotti derivati dai Paesi Extra Ue : Presentati alla DG Ambiente della Commissione Europea i risultati dello studio “Le importazioni dell’Unione Europea di legno e prodotti derivati”, giunto alla terza edizione, commissionato da Conlegno e curato dal Centro Studi FederlegnoArredo Eventi Spa. I numeri parlano di una crescita del 5,6%, dal 2010 al 2016, dell’import UE di prodotti EUTR (ossia di provenienza Extra-comunitaria) del macrosistema legno-Mobili-Carta, con una leggera ...

Sono cambiate le regole per vedere i contenuti streaming nelL’Unione Europea : Grazie a una direttiva appena entrata in vigore, sarà possibile usare il proprio abbonamento a SkyGo o Netflix anche fuori dall'Italia The post Sono cambiate le regole per vedere i contenuti streaming nell’Unione Europea appeared first on Il Post.

BREXIT - TRA UN ANNO L’USCITA DEL REGNO UNITO DALL’Unione EUROPEA/ Theresa May predica ottimismo e unità : BREXIT, uscita del REGNO UNITO DALL’UNIONE EUROPEA: manca un ANNO esatto, cosa succederà? Il 29 marzo del 2019, la Gran Bretagna uscirà dall’UE, ecco le possibili conseguenze(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 14:52:00 GMT)

Brexit - tra un anno esatto il Regno Unito lascerà L’Unione Europea : che cosa succederà davvero? : Oggi fra un anno. La data simbolo della Brexit è il 29 marzo 2019, anche se gli accordi siglati fra Londra e Bruxelles prevedono un periodo di transizione fino alla fine del 2020. È la mezzanotte fra 12 mesi che resterà nei libri di storia come il momento in cui il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno lasciato l’Unione Europea dopo la decisione dei suoi cittadini con il referendum del 23 giugno 2016 e la scelta della premier ...

Il miglior alleato di Londra è L’Unione europea : Nella vicenda del tentato avvelenamento dell’ex spia russa Sergej Skripal e di sua figlia, l’Ue si è imposta per la prima volta come attore di primo piano sulla scena internazionale. Leggi

Trump non imporrà dazi sull’acciaio e sull’alluminio provenienti dalL’Unione Europea : Ma ne introdurrà degli altri su numerose categorie di prodotti cinesi, per un valore complessivo di circa 60 miliardi di dollari all'anno The post Trump non imporrà dazi sull’acciaio e sull’alluminio provenienti dall’Unione Europea appeared first on Il Post.

L’Unione Europea : «C’è l’intesa sulla Brexit» - ma resta il nodo Irlanda : Le parti hanno abbattuto le distanze su alcuni dettagli relativi all’uscita di Londra dall’Ue e sulla gestione dello scivolo temporale che accompagnerà l’addio

Dazi - Trump rilancia : “Giù orribili barriere delL’Unione Europea o tassiamo le auto” : Trump tira dritto sui Dazi. Né l’appello di Cecilia Malmstroem, nemmeno il pressing del Giappone, neanche la telefonata con Emmanuel Macron, fanno ricredere il presidente degli Stati Uniti sul neo-protezionismo. Anzi, dopo la giornata di incontri a Bruxelles tra Usa, Unione Europea e Giappone, l’inquilino della Casa Bianca rilancia e minaccia di tassare le auto europee ed altri prodotti se i Paesi Ue non abbasseranno le loro barriere ...

Dazi - L’Unione Europea agli Usa : “Siamo partner commerciali - escludeteci”. Ma Trump insiste con Macron : “Necessari” : L’Unione Europea ha chiesto agli Stati Uniti di “essere esclusa” dai Dazi voluti da Donald Trump, che però in una telefonata con Emmanuel Macron ha definito la decisione “necessaria e appropriata”. La commissaria Ue al commercio, Cecilia Malmstroem, al termine di un incontro a Bruxelles con il ministro giapponese Seko e il rappresentante Usa al commercio, Lighthizer, ha spiegato di aver “avuto un confronto ...

Usa - Malmstroem : il dialogo per l’esenzione dai dazi è la prima opzione delL’Unione europea : Il “dialogo” con Washington è la “prima opzione” dell’Ue per ottenere esenzioni dai nuovi controversi dazi su acciaio e alluminio decisi dal presidente Usa, Donald Trump. Lo ha detto la commissaria Ue per il commercio, Cecilia Malmstroem. “Il dialogo è sempre la prima opzione dell’Unione europea”, ha spiegato Malmstroem, aggiungendo che Bruxelles “...

Coldiretti : vendetta delL’Unione Europea - aumento dei dazi sulle importazioni dagli Stati Uniti : La vendetta dell’Unione Europea nel piatto si abbatte con l’aumento dei dazi su 950 milioni di euro di importazioni agroalimentari dagli Stati Uniti, dai fagioli rossi al burro d’arachidi, dal bourbon whiskey al riso, dal tabacco ai sigari, dai mirtilli al succo d’arancia. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento alle indiscrezioni emerse dal tavolo di lavoro della Commissione Europea per decidere le misure di ritorsione ...

Trump ha minacciato di imporre dei dazi sulle automobili prodotte nelL’Unione Europea : Da qualche giorno il presidente americano Donald Trump sta minacciando di avviare una guerra doganale con i principali partner commerciali degli Stati Uniti, compresa l’Unione Europea. Dopo che Trump aveva annunciato dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio, la Commissione The post Trump ha minacciato di imporre dei dazi sulle automobili prodotte nell’Unione Europea appeared first on Il Post.

Elezioni in Venezuela ed Egitto - i due pesi e due misure delL’Unione europea : A breve ci saranno le Elezioni politiche sia in Venezuela (aprile), che in Egitto (marzo). I due Paesi versano in grandi difficoltà economiche e stanno vivendo una preoccupante involuzione autoritaria. Eppure mentre i media e i politici dell’Unione europea sanzionano il regime Venezuelano di Maduro, distolgono benevolmente lo sguardo da quello che succede nel ben più vicino Egitto di Al Sisi. Ho già scritto altrove che il Venezuela è ...