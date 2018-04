PES | Konami celebra il traguardo delle 100 milioni di copie vendute con la “Campagna

Futuro incerto per PES 2019? Konami perde la licenza Uefa Champions League : PES 2019 non avrà la Uefa Champions League. Una bruttissima notizia per tutti i fan del gioco di calcio giapponese, che magari lo preferiscono a FIFA. PES perde così la licenza Uefa Champions League, dopo dieci anni è stata proprio la Uefa ad annunciare la fine dell'accordo col publisher di videogiochi. Tutto si concluderà dopo la finale di Kiev della Champions League. Addio Champions per PES 2019 Non sappiamo attualmente se la fine di questa ...