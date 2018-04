La sindrome da cambio di stagione si sconfigge con la colazione

vanityfair

(Di giovedì 26 aprile 2018) La «dadi» si manifesta spesso con difficoltà ad alzarsi dal letto al mattino, spossatezza, disturbi legati al sonno, ansia o malumore. Malesseri molto diffusi che colpiscono quasi tutti gli italiani: all’86%, cioè 35 milioni di persone fra i 18 e i 70 anni, capita infatti di accusare queste sofferenze dal punto di vista fisico o psicologico. Il 32% dichiara fra l’altro di risentirne sempre o quasi. La categoria più colpita è quella delle donne fra i 35 e i 54 anni: in quella fascia la percentuale supera il 90%. LEGGI ANCHE10 colazioni per iniziare bene la giornata Pile scariche, fatica, difficoltà a sbrigare le usuale faccende quotidiane e di lavoro. Una delle chiavi può essere la: per 9 italiani su 10 consumarla sempre aiuta infatti ad avere maggiore energia per il resto della giornata, anche se resiste un 6% che, proprio in questo momento dell’anno, ...