romadailynews

: Ghera-De Priamo: rinvio referendum atto arbitrario 5S: Di seguito il comunicato congiunto… - romadailynews : Ghera-De Priamo: rinvio referendum atto arbitrario 5S: Di seguito il comunicato congiunto… -

(Di giovedì 26 aprile 2018)-Degrillino senza rispetto per aula consiliare Roma – Di seguito il comunicato congiunto tra il capogruppo in Campidoglio, Fabrizioe Andrea De, consigliere comunale. “Ildelsu Atac è l’ennesimodella Giunta Raggi deciso unilateralmente senza alcun confronto e rispetto per l’aula consiliare che rappresenta i cittadini”-De: 5S peggior amministrazione di sempre “Addirittura nell’Assemblea Capitolina di due giorni fa non è stata informata l’Aula di questa volontà -proseguono i due-. Nonostante che le opposizioni avessero espressamente chiesto ciò. A prescindere dal merito del quesito referendario, che ci vede contrari, non è possibile gestire in questo modo gli strumenti di partecipazione. I 5 stelle si confermano una volta di più la peggiore ...