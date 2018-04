Berlusconi : "Milan? Finirà che lo ricompro" : 'Andrà a finire che finirò per ricomperare ancora io il Milan'. Lo ha dichiarato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi , in un incontro pubblico a Udine. L'ex presidente rossonero ha spiegato ...

Milan - battuta di Silvio Berlusconi : "Finirà che ricompro la squadra" : "I grandi amori fanno un giro immenso e poi ritornano" cantava Venditti. E pare proprio che Silvio Berlusconi non lo smentisca. Anzi rischia quasi di confermare la tesi del cantante romano, in un incontro pubblico a Udine il Cav ha dichiarato: "Andrà a finire che finirò per ricomperare ancora io il Milan" spiegando che secondo i sondaggisti la cessione del club è stata tra i motivi per cui Forza Italia "purtroppo contro ogni nostra aspettativa ...