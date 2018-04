Avete meno di 16 anni? Non potete utilizzare Facebook | Twitter e WhatsApp

surface-phone

: Manca sempre meno a #LiverpoolRoma, è stata una lunga ed emozionante attesa. Voi come avete e come state ingannando… - romatv : Manca sempre meno a #LiverpoolRoma, è stata una lunga ed emozionante attesa. Voi come avete e come state ingannando… - fcmescr : RT @bebbietz: Si tutto molto bello, ma io avevo bisogno di un Draco Malfoy nella mia vita. Voi cosa mi avete dato? Una colla di nome Row… - cuddleofbenjii : RT @bebbietz: Si tutto molto bello, ma io avevo bisogno di un Draco Malfoy nella mia vita. Voi cosa mi avete dato? Una colla di nome Row… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) In risposta alla normativa europea relativa al trattamento dei dati personali, la General Data Project Regulation (GDPR), che entrerà in vigore il 25 maggio 2018, i principali social network hanno dovuto effettuare delle modifiche importanti ai loro contratti di utilizzo. Mentre prima ci si poteva tranquillamente iscrivere aavendo al13, adesso gli utenti che risiedono in uno degli stati membri dell’Unione Europea non devono obbligatoriamente avernedi 16. Nel caso in cui la vostra età dovesse risultare idonea ma non dovesse corrispondere comunque alla maggiore età italiana (quindi 16 o 17),vi consentirà comunque di accedere alla propria piattaforma ma solo ed esclusivamente se si ottiene un’approvazione da parte di un genitore o tutore il quale riceverà una notifica apposita sul proprio smartphone, tablet o PC. In ...