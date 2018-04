Giove | 12° flyby di Juno | zoom sulla Grande Macchia Rossa

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA Giovedì 22 febbraio : Brignone ottava in combinata - Moelgg 12° in slalom : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo le grandi emozioni provate ieri grazie a Sofia Goggia che ha riscritto la storia, si torna sulle nevi coreane per altri due gare di sci alpino in cui si vuol sognare. In programma lo slalom maschile e la combinata femminile ed i grandi favoriti per il successo finale sono anche i due re della Coppa del Mondo: l’austriaco Marcel Hirscher e ...