Di Maio | Si chiude qualsiasi discorso con la Lega

Di Maio chiude a Salvini e apre come unica possibilità a un governo col Pd. Se no - resta solo il ritorno al voto : 'Dopo cinquanta giorni di tentativi la strada non è più percorribile' dice il leader pentastellato all'uscita dell'incontro con il Presidente della Camera. 'Qualsiasi contratto di governo sarà ...

Di Maio : 'Qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui - Pd venga a tavolo' SEGUI LO SPECIALE TGLA7 : Il leader M5s fa pressing sui dem: o questo tentativo va in porto o si deve tornare a votare DIRETTA STREAMING DI #MARATONAMENTANA - Il secondo ed ultimo atto delle consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico si consuma in pochi minuti. Breve la durata del colloquio della deLegazione ...

Di Maio chiude ogni discorso col centrodestra - Martina apre : prove di dialogo Pd-M5s : Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, quasi a sorpresa sembra questa l'intesa in grado di poter dare un Governo all'Italia, a quasi due mesi dalle elezioni politiche. Forse sì...

Governo - Di Maio : Salvini si condanna a irrilevanza. Pd : ?sì a dialogo se M5S chiude alla Lega : A Montecitorio pomeriggio di incontri politici per il presidente della Camera: dopo la deLegazione dem, il faccia afaccia con i Cinque Stelle. Per Fico la missione è difficile: verificare entro giovedì la fattibilità di una maggioranza di Governo Pd-M5S...