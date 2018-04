25 aprile | a Milano fischi e urla contro la Brigata Ebraica e gli ex internati dei Lager

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 aprile 2018) ‘Palestina libera’ e ‘Israele stato assassino’. Anche quest’anno il 25diviene sporcato dagli insulti rivolti alle associazioni degli exnei campi di concentramento nazisti. Le proteste, esattamente come un anno fa, sono partite da un gruppo di antagonisti e militanti dei movimenti filopalestinesi quando il corteo celebrativo, partito intorno alle 14 e 30 da Corso Venezia e diretto in Duomo, era arrivato a Piazza San Babila. Ma quella diè stato solo uno dei momenti di tensioni che si sono registrati in tante città italiane durante le celebrazioni per la Festa della Liberazione. A Roma il cortwo organizzato da Anpi e altre associazioni si è svolto senza la comunità, in polemicala presenza allo stessa di una rappresentanza palestinese.per la sindaca Virginia Raggi durante il discorso, così come a ...