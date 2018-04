Roberto Fico a piedi al Quirinale scortato da 20 agenti

Il Pd vuole solo Roberto Fico come premier : L’esploratore Roberto Fico dovrà verificare la possibilità di un accordo tra Pd e M5S. I dem arrivano divisi sull’ipotesi di un’intesa

Andrea Marcucci - il renziano del Pd sfida il M5s : 'Ma è Roberto Fico il candidato premier?' : E ancora, Marcucci aggiunge: 'Non sono ottimista, non vedo le condizioni perché i programmi si possano allineare, ma le sorprese in politica sono sempre dietro l'angolo . La situazione è molto ...

Identikit di Roberto Fico - l'ortodosso del M5s che proverà a trovare una maggioranza : Dopo lo scranno più alto di Montecitorio, l'anima ortodossa del Movimento 5 stelle, incarnata in pieno da Roberto Fico, incassa un altro ruolo istituzionale: esplorare le forze politiche per verificare la possibilità di dar vita a un governo. Come già avvenuto per il mandato alla presidente del Senato, Mattarella ha affidato a Fico un mandato esplorativo circoscritto alla possibilità di una ...

Il senso del mandato esplorativo a Roberto Fico : ... il renzianissimo Andrea Marcucci , hanno subito provato a chiudere la porta: 'Eravamo, siamo e resteremo alternativi ai Cinque Stelle per cultura politica, programmi e idea della democrazia. Quindi ...

La base M5S in rivolta dopo il mandato esplorativo a Roberto Fico : "Mai con il Pd - non scherziamo" : Mai con il Pd. Roberto Fico ha ricevuto da poco il mandato esplorativo per sondare un'intesa tra i 5 Stelle e il Pd quando nel blog delle Stelle la base grillina boccia un possibile accordo di governo. "Spero che il mio voto non sia stato buttato al vento con un accordo con il Pd. Votavo Pd, ho cambiato una volta, posso ricambiare", si legge sul blog."Il tentativo di accordo con il Pd - punta il dito un attivista - e addirittura con il Partito ...

Roberto Fico - il mediano dei 5 Stelle da sempre contro le «vippaggini» della politica : E Fico sia. Dopo più di 50 giorni dalle elezioni e il tentativo fallito di Elisabetta Casellati, Sergio Mattarella gioca la carta del Presidente della Camera eletto coi 5 Stelle. Sarà lui a provare il mandato esplorativo e a verificare l’esistenza di una maggioranza per formare un nuovo Governo. Come la Casellati, anche Fico avrà un mandato a tempo, e dovrà riferire al Colle entro giovedì. A differenza del suo predecessore, però, che ...

Mattarella ha affidato il mandato esplorativo a Roberto Fico : Il Presidente della Camera Roberto Fico, convocato oggi pomeriggio al Quirinale da Sergio Mattarella, ha ricevuto ufficialmente il mandato esplorativo. Dovrà, in questo caso, "verificare l'esistenza di una maggioranza parlamentare tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico e conferire un'indicazione condivisa per il conferimento dell'incarico di Presidente del Consiglio per costituire il Governo". Escluso, dopo i due tentativi andati a ...

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico per verificare intesa M5s-Pd : Fico: "Partirò dai temi e dal programma". Il presidente della Camera dovrà riferire al capo dello Stato entro giovedì

