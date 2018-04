onu italia * Syria conference 24-25 April | Brussels | Supporting the future of Syria and

Nuovo Museo Piaggio - monumento all'Italia che si muove : Nuovo Museo Piaggio, monumento all'Italia che si muove Colaninno: “Piaggio ha basato la sua storia e il suo successo sulla capacità di immaginare un futuro invisibile agli altri” Continua a leggere

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia riparte con la certezza Egonu - un gruppo solido e qualche novità. Analisi convocazioni : Non ci sono particolari novità o grossi ribaltoni tra le convocazioni di Davide Mazzanti che oggi ha svelato la prima lista di giocatrici per la Nations League, nuova competizione che rimpiazza il Grand Prix. Il gruppo si è delineato, tra queste 26 giocatrici ci saranno le 21 che a tutti gli effetti verranno chiamate in causa per le 15 partite in programma (più eventuale Final Six) e, salvo incidenti di percorso o innesti dell’ultimo ...

Milioni di italiani dovranno cambiare tv o decoder - ma c'è il bonus : come funziona : Entro il 2022 gli apparecchi televisivi funzioneranno con il nuovo sistema di trasmissione DVB T2 (digitale di seconda generazione) ed in vista della necessità di cambiare molti dei televisori oggi in uso nelle case degli...

Libia - “esecuzioni e torture sui detenuti” : L’onu accusa ministero Interno di Sarraj. Che ferma i migranti per conto dell’Italia : Un uomo sui 50 anni. Una milizia controllata dal ministero dell’Interno lo aveva sottoposto a interrogatorio. Nel giugno 2017, quattro giorni dopo il fermo, i familiari erano stati informati della sua morte. Un rapporto visionato dalla Human Rights, Transitional Justice, and Rule of Law Division della missione Unsmil certificava che l’uomo era stato “sottoposto a pestaggi e torture”. Il suo è uno dei 37 corpi portati ...

Saltamartini : per Lega sempre prima italiani. Follia Raggi bonus casa a rom : Roma – Di seguito quanto dichiarato da Barbara Saltamartini, deputata della Lega. “A Roma sembra che la giunta Raggi voglia assegnare i fondi Ue per gli alloggi anche ai rom clandestini. Quindi un bonus casa da 800 euro, di risorse pubbliche, anche a chi è fuorilegge. Un escamotage per regolarizzarli, come ha ammesso lo stesso Campidoglio. Invece di pensare a come espellerli o a sgomberare davvero i campi nomadi, i 5 Stelle ...

L'esercito dei 2mila stranieri che l'onu ha rifilato all'Italia : Fanno e meno notizia gli immigrati che arrivano in Italia già con i documenti in regola, passando formalmente la dogana con tanto di bollo della polizia di frontiera che li agevola nel transito, senza alcun controllo o di respingimento. Scendono dai voli cosiddetti umanitari ed entrano legalmente perché accompagnati dai cooperatori dell'Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati, l'Unhcr. Arrivano dai campi profughi e dagli ...

Volley femminile - l’Italia di Mazzanti. La certezza Paola Egonu - il dubbio Malinov-Orro - il poker di centrali - le novità di banda. Analisi convocazioni : Davide Mazzanti ha diramato le convocazioni per la lunga estate che condurrà ai Mondiali in Giappone. Il CT della Nazionale Italiana di Volley femminile ha svelato la rosa di 28 giocatrici con le quali affronterà gli appuntamenti di una stagione particolarmente intensa e importante. Analizziamo nel dettagliato i vari ruoli e le azzurre chiamate in causa. CLICCA QUI PER LA LISTA COMPLETA DELLE CONVOCATE PALLEGGIATRICI: Il dilemma ...

Migranti - intesa onu-Israele - la Farnesina smentisce il coinvolgimento dell'Italia : Su alcuni giornali italiani oggi si legge che in Italia stanno per arrivare i profughi "che nessuno vuole" come conseguenza di una decisione di Israele, ma già ieri era arrivata la smentita da parte del ministero degli Esteri italiano e oggi ci sono anche le precisazioni dell'UNHCR.Tutto nasce dal fatto che Benjamin Netanyahu, primo ministro di Israele, ha prima annunciato e poi smentito un accordo con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite ...

Rassegna 3.4. Israele - accordo con l'onu per mandare 16 mila migranti in Occidente - 'anche in Italia'. Italia smentisce : Repubblica Politica. Salvini e Di Maio al Colle, ma senza chiedere l'incarico. Le strategie dei due leader di Lega e 5Stelle che non vogliono bruciarsi al primo giro di consultazioni. Repubblica ...

Migranti da Israele all'Italia - l'onu : 'Serve l'ok del governo' : "Soltanto previo accordo con il governo italiano potrebbero arrivare in Italia alcuni rifugiati da Israele, e solo per ricongiungimento familiare con parenti che già vivono qui. Si tratta di ...