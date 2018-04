E i dem | con molte reazioni negative | aspettano la direzione del partito Anche per

Governo. Berlusconi : veto contro Forza Italia è antidemocratico : Prima tappa del viaggio elettorale in Friuli Venezia Giulia di Sivio Berlusconi, in vista delle Elezioni Regionali di domenica prossima 29 aprile. Rimarrà in Friuli per 5 giorni fino a sabato. Sul Governo dice 'Mattarella sa quel che fa'

Berlusconi : "I veti non sono democratici" : "Smettiamola di guardarci di sbieco, l'uno con l'altro - dice Silvio Berlusconi in un comizio a Pordenone a sostegno della candidatura di Massimiliano Fedriga alla regione Friuli Venezia Giulia -. È successo che per la formazione del governo qualcuno ha detto: con i 4,5 milioni di elettori che ha Forza Italia non voglio sedermi al tavolo. In un paese democratico questo non deve esistere, deve esserci rispetto per tutti. La democrazia deve essere ...

Fico al lavoro per governo M5s-Pd. I dem : aperti al confronto. Di Maio chiude con la Lega : Il presidente della Camera riceve dal capo dello Stato l’incarico di verificare entro giovedì la fattibilità di una maggioranza di governo con dem e Movimento 5 Stelle. Martina (Pd): ok confronto ma basta ambiguità. Di Maio positivo: valutiamo intesa ma resta condizione del contratto di governo. Salvini: una presa in giro ...

Fico - mandato per Governo M5s-Pd/ Mattarella punta sui dem : Di Maio rompe con Salvini e Centrodestra : Fico, mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:10:00 GMT)

Accordo Pd-M5S - la base grillina si ribella : “Mai con i dem - lasciamo il Movimento” : Un Accordo di governo tra M5S e PD? La base grillina sembra non essere affatto intenzionata ad accettare un'eventuale intesa con i dem e moltissimi attivisti in queste ore minacciano di lasciare il Movimento 5 Stelle qualora Di Maio dovesse andare al governo con il Partito Democratico.Continua a leggere

Salvini : "Mandato per contratto di governo tra M5s e Partito democratico è una presa in giro" : "Bisogna rispettare sempre le indicazioni del Presidente, ma farò di tutto perché non accada questa presa in giro". Lo dice Matteo Salvini, dal Friuli, commentando l'incarico esplorativo affidato al...