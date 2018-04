Roma | turisti scalano le Mura Aureliane | l' ultimo scempio dopo i tuffi e le biciclette

Andora partecipa ad Euroflora con un allestimento di fiori e piante aRomatiche per raccontare le attrattive turistiche e sportive del ... : Andora Comune Europeo dello Sport 2018 è presente a Euroflora, su invito del Comune di Genova. Al pubblico dell'evento florovivaistico internazionale, allestito nei parchi di Genova Nervi fino al 6 ...

Striscia la Notizia : a Roma borseggiatori e ladri sono l’incubo dei turisti : Striscia la Notizia: a Roma borseggiatori e ladri sono l’incubo dei turisti L’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione continua a documentare la situazione nelle strade della Capitale Continua a leggere

Formula E - tutto pronto : Romani e turisti in fila per la sfida delle auto elettriche : Ma anche da noi, fortunatamente, la tutela dell'ambiente sta pian piano penetrando in un mondo come quello delle corse, da sempre affascinato dall'odore acre della benzina

Musei - Calabria - FI - : "Turisti a Roma nonostante giunta Raggi" - : "#Romarinasce ma non grazie al sindaco #Raggi. Ad attirare il #turismo sono i monumenti più belli del mondo, peccato che a causa della giunta #M5S siano circondati da degrado, buche, sporcizia, disservizi. #Capitale vive della sua bellezza nonostante questa pessima amministrazione". Lo scrive su ...

Turismo : lunedì a Palazzo Rasponi presentazione a Ravenna della Destinazione Turistica Romagna : Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio Turismo del Comune: 0544/482680, slaghi@comune.ra.it Economia , Politica , Società

Da Venezia a Roma - i turisti maleducati deturpano le più belle città d’arte : Da Venezia a Roma, i turisti maleducati deturpano le più belle città d’arte A Mattino 5 le immagini choc degli stranieri che non hanno rispetto per il nostro patrimonio. Continua a leggere

Fontana di Trevi - le monetine lanciate dai turisti per ora resteranno a disposizione della Caritas di Roma : Le monetine lanciate dai turisti nella Fontana di Trevi resteranno a disposizione della Caritas Diocesana di Roma. Almeno per altri 6 mesi. Fra oggi e domani la Giunta capitolina approverà una nuova memoria, proposta dall’assessore ai Servizi Sociali, Laura Baldassarre, che prorogherà al 31 ottobre la scadenza dell’accordo con l’organismo della Cei. Si sposta così un problema che si era già posto nell’ottobre scorso e che fu affrontato nella ...

Roma - i bus turistici e le buche : il disastro delle strade è colpa pure loro : Per carità, a essere magnanimi non si può ignorare il fatto che contribuiscono al buon andamento dell'economia cittadina, seppure trasportando turisti «mordi e fuggi» certamente non in grado di ...

Roma - arrestato narcos latitante : lavorava come guida turistica - : Era ricercato dal 7 settembre 2016 il trentenne Romano Alessandro Satta, residente a Phoenix , Usa, , uno dei vertici " secondo la Corte distrettuale della Pennsylvania " di un'organizzazione ...

Roma - narcotrafficante ricercato negli Usa arrestato al Colosseo : lavorava come guida turistica : arrestato dalla guardia di finanza del Comando provinciale di Roma nei pressi del Colosseo un ricercato in fuga da due anni perché ritenuto al vertice di un'organizzazione criminale dedita allo spaccio negli Stati Uniti.Lo spaccio, la ricerca e l'arrestoPer la Corte distrettuale della Pennsylvania un 30enne Romano residente a Phoenix gestiva un traffico ingente di marijuana provenienti dal Messico e che veniva smerciata negli Stati Uniti. Dopo ...

I turisti stranieri sono innamorati di Roma e del Colosseo : Chi ha visitato Roma è pronto a farsi da portavoce del suo fascino nel mondo: sono 9 su 10 l e persone che consiglieranno di visitarla. Il primato dei più innamorati della città capitolina sono gli ...

Roma torna a promuovere la sua offerta turistica all’ITB Berlin : Dopo il successo dello scorso anno, Roma torna a promuovere la sua offerta turistica all’ITB Berlin, in programma dal 7

Global Blue Roma : i turisti cinesi primi in classifica : ... ricevono informazioni sul tax free, sul mondo dello shopping oltre che il rimborso effettivo. In fatto di nazionalità , in questo primo anno di attività la Lounge di Roma ha accolto principalmente i ...

5G - i test entrano nel vivo a Roma. Prove di realtà virtuale per turisti : Accensione del primo segnale 5G a Roma Prime Prove di 5G a Roma. Oggi nella capitale è stato acceso il primo segnale delle future reti di quinta generazione. Una demo di realtà virtuale alla Biblioteca Fabrizio Giovenale, nel municipio IV. Roma Capitale, Fastweb ed Ericsson hanno mostrato il funzionamento di alcune applicazioni legate alla realtà virtuale. Gli organizzatori hanno trasmesso un video in alta qualità e attraverso speciali visori ...