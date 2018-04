La Appendino registra figlio con due mamme

ilgiornale

: #appendino: Appendino eversiva: viola legge e registra “figlio di due madri” - VoxNewsInfo : #appendino: Appendino eversiva: viola legge e registra “figlio di due madri” - patriziagatto3 : RT @Agenzia_Ansa: #Appendino registra all'anagrafe il figlio di due mamme nato nel nostro Paese: è il primo riconoscimento alla nascita di… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Dopo le parole, il sindacopassa ai fatti. Il Comune di Torino ha infattito all'anagrafe ilnato in Italia da due madri. Di fatto questo episodio costituisce la prima trascrizione all'anagrafe di un bambino nato da una coppia "omogenitoriale". Lanei giorni scorsi era stata chiara: "Riconoscerò i diritti anche a costo di forzare la mano". Il bimboto all'anagrafe è Niccolò Pietro. Èdi Chiara Foglietta, vicecapogruppo Pd in Consiglio comunale, e della compagna, Micaela Ghisleni. Ed è stata proprio la Foglietta ad annunciare su Facebook lazione all'anagrafe: "Niccolò ora è ufficialmenteto ed èmio e di Micaela anche per lo Stato italiano. Abbiamo aperto una strada importante per tutte le coppie che si trovano nella nostra stessa situazione, abbiamo dato coraggio a quelle donne che non hanno più intenzione di ...