Facebook | ecco il riconoscimento facciale per la privacy degli utenti

Facebook live - ecco come guardare le partite di calcio in diretta : Cosa fa Facebook per contrastare le dirette streaming pirata? Le misure messe in campo da Facebook, al momento, non si stanno rivelando molto efficaci. Il social ha dichiarato di controllare in ...

Facebook - arriva riconoscimento viso : ecco come fare : ... scrive Facebook nel messaggio che sta iniziando ad arrivare in questi giorni agli utenti italiani ed europei, per poi essere esteso al resto del mondo. Nei giorni scorsi il gruppo guidato da Mark ...

Il Napoli è sempre più internazionale : ecco l’account Facebook in arabo : Napoli Facebook arabo. I social network sno ormai diventati uno strumento indispensabile per comunicare con i tifosi anche per le squadre di calcio. Il Napoli ha deciso così di proseguire il suo processo di internazionalizzazione utilizzando una nuova lingua: l’arabo. Ad annunciare l’importante novità è la società azzurra attraverso un comunicato apparso sul sito web […] L'articolo Il Napoli è sempre più internazionale: ecco ...

Per usare Facebook serve il permesso del genitore : ecco le novità : Rivoluzione in vista sul social più popolare in Italia. Gli under 15 avranno notevoli limitazioni. Il riconoscimento facciale sarà facoltativo.

“Ecco cosa cambia su Facebook”. Novità che non sono di poco conto : “La piattaforma non sarà più la stessa”. Da cosa ci accorgeremo e quando : Mark Zuckerberg non è mai stato sotto pressione come in questo periodo. Lo si nota anche dalle affermazioni ultra-tutelanti verso i suoi utenti. Dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, il network di Menlo Park cerca di migliorare la sicurezza della piattaforma, garantendo agli iscritti più protezione sui loro dati personali. A cominciare dalla pubblicità: “Facebook chiederà a tutti di effettuare delle scelte su inserzioni basate ...

Facebook si adegua alle nuove leggi sulla privacy : ecco quali sono le nuove tutele per tutti : Facebook si adegua alle nuove leggi sulla privacy e offre nuove tutele per tutti, indipendentemente dal luogo di residenza: “Nelle ultime settimane abbiamo annunciato diverse misure per dare alle persone un maggiore controllo sulla loro privacy e spiegare come usiamo i dati. Oggi annunciamo una nuova esperienza legata alla privacy per tutti su Facebook, come parte del regolamento generale sulla protezione dei dati della UE (Gdpr), inclusi ...

"Facebook non è l'unico a possedere i vostri dati. Ecco cosa Twitter - Google e Amazon sanno di noi" : Dopo lo scandalo che ha travolto Facebook, nessun big della tecnologia vorrebbe mai vedere il proprio nome associato a quello della creatura di Mark Zuckerberg. Eppure sono tante le pagine web che immagazzinano informazioni su di noi: è questo ciò che il team dietro a Facebook ha voluto sottolineare in un post sul blog ufficiale. "Twitter, Pinterest, LinkedIn hanno simili bottoni ('mi piace' e 'condividi') che aiutano le persone a ...

Facebook non funziona - ecco cosa sta succedendo : Facebook down in tutta Italia, da qualche minuto. Non bastasse quanto è successo nelle ultime settimane, con lo scandalo Cambridge Analytica e il caos legato alla privacy, ci si mettono anche...

Facebook - ecco come sapere se il tuo account è stato usato da Cambridge Analytica : Zuckerberg ha dovuto ammettere che giunti al momento attuale 'è inevitabile dare delle regole' all'economia di Internet, e all'uso dei dati personali, apprezzando apertamente il Gdpr dell'Ue e ...

Facebook - privacy in pericolo? Ecco l'esperimento per capirlo Video : #Facebook e la questione privacy, nelle ultime settimane, è diventato un argomento di interesse mondiale. Tutti i media internazionali stanno dando ampio risalto al fatto che il social network ci offre gratuitamente la possibilita' di restare in contatto con migliaia di persone e ci offre la possibilita' di condividere la nostra vita con le persone a noi più vicine e non solo. Gli ultimi fatti hanno messo in rilievo il fatto tutto questo in ...

WhatsApp si ferma : sciopero di 24 ore contro Facebook - ecco quando Video : Lo scandalo del furto dati dei contatti #Facebook da parte dell'agenzia di comunicazione Cambridge Analytica ha suscitato anche la protesta degli altri canali social, tra questi i due colossi #WhatsApp e #Instagram, sui quali sta girando l'iniziativa di sospendere l'uso delle chat e della pubblicazione foto per 24 ore, proprio oggi, 11 aprile, in segno di protesta contro il social network di Zuckerberg. WhatsApp, oggi si ferma, ma in che ...

“Ho ucciso mia madre”. L’annuncio su Facebook di un crimine orribile. Gli utenti a bocca aperta - a chiedersi se fosse vero. Una storia agghiacciante : ecco cos’era successo (e com’è andata a finire) : Una frase scioccante pubblicata in rete all’improvviso, su Facebook, in mezzo a tanti altri post sulla falsariga di quelli che leggiamo ogni giorno. Dove, però, Casey James Lawhorn, ragazzo di 23 anni, ammetteva senza troppi giri di parole di aver appena ucciso la madre e un suo caro amico 22enne, e annunciava l’intenzione di suicidarsi: “Ho sparato e ucciso mia madre, Vi Lawhorn, e un mio caro amico Avery Gaines. Ho ...

“Facebook a pagamento”. Calmi : non tutto così. Altra polemica per il social. Gli utenti già sbuffano - ma ecco di cosa si parla : La possibilità esiste. Facebook potrebbe sviluppare in futuro una versione pagamento. Finanziandosi con la pubblicità mirata, il popolarissimo social network è sempre stato gratuito. Ora però, dopo lo scandalo Cambridge Analytica sui profili ‘bucati’, qualcosa potrebbe cambiare. E’ stato lo stesso fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, come si legge sul sito d’informazione tecnologica americano ‘The ...