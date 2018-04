TV | Rai5 | a “Shakespeare in Italy” i luoghi che hanno ispirato capolavori

TV - Rai5 : “Shakespeare in Italy” - il drammaturgo e il suo rapporto col Bel Paese : Perché William Shakespeare ambientava le sue opere in Italia? L’interrogativo affascina da sempre appassionati e studiosi e la serie in due puntate “Shakespeare in Italy“, che Rai Cultura propone da lunedì 16 aprile alle 21.15 su Rai5, prova a indagare questo rapporto profondo tra Shakespeare e l’Italia. Francesco da Mosto, presentatore di origine italiana, si sposta in varie località del Bel Paese legate in qualche modo all’opera ...