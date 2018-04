Svaligiata casa di Prodi

Genoa : Svaligiata la casa di Enrico Preziosi : Dei malviventi hanno svaligiato la casa di Enrico Preziosi, Presidente del Genoa. La dimora di Desenzano del Garda del numero uno della Giochi Preziosi è stata violata dai ladri che sono riusciti ad aprire la cassaforte ed a rubare gioielli, contanti e mobili. Al momento del furto nessuno si trovava all’interno dell’abitazione. A dare l’allarme la moglie di Enrico Preziosi. Stanno indagando sul caso i Carabinieri di Desenzano del ...

Serie A Genoa - Svaligiata la casa di Preziosi : GENOVA - E' stata svaligiata l'abitazione a Desenzano del Garda di proprietà del presidente del Genoa , Enrico Preziosi . E' accaduto nella serata di ieri e a dare l'allarme è stata la moglie del ...

A Bruno Pizzul Svaligiata la casa il giorno prima del compleanno : A Bruno Pizzul svaligiata la casa il giorno prima del compleanno compleanno amaro per Bruno Pizzul, storica voce del calcio italiano, che l’8 marzo festeggerà 80 anni. Martedì i ladri infatti gli hanno fatto un brutto regalo, svaligiandogli la casa di Cormons, approfittando della sua assenza e di quella della moglie Maria. L’amara sorpresa al […] L'articolo A Bruno Pizzul svaligiata la casa il giorno prima del compleanno ...

Svaligiata la casa di Pizzul a Cormons : Amara sorpresa per il popolare telecronista, alla vigilia dei suoi 80 anni. Sottratti i gioielli custoditi dalla moglie

Pizzul - regalo per i suoi 80 anni : Svaligiata la casa di Cormons : I ladri hanno approfittato della sua assenza e di quella della moglie. Rubati tutti i gioielli custoditi in un cassetto. Comunque domani a Cormons grande festa per Bruno

Bruno Pizzul/ Svaligiata la casa alla vigilia del compleanno : Bruno Pizzul: Svaligiata la casa alla vigilia del compleanno. Domani il giornalista compie 80 anni, purtroppo la prima sorpresa è negativa: casa rapinata, scomparsi i gioielli della moglie(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 12:47:00 GMT)

Svaligiata la casa di Nicole Berlusconi : rubati i regali fatti dal leader di F.I alla nipote e all'ex cognata : E' stata Svaligiata la casa milanese della figlia di Paolo Berlusconi. Il furto è avvenuto nei giorni scorsi, i ladri hanno portato via gioielli contenuti in una cassaforte. Secondo quanto si è ...

Ladri da Berlusconi : Svaligiata la casa della figlia di Paolo : Furto in casa Berlusconi. Alcuni Ladri sono riusciti a introdursi nell'abitazione di Milano di Nicole Rose, la quarta figlia di Paolo e nipote dell'ex presidente del...

Coutinho - auto portata via e casa Svaligiata in poche ore a Barcellona : Giornata davvero sfortunata per il brasiliano da poco arrivato in Spagna dopo aver lasciato Liverpool