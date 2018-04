Sole e caldo fino al 25 aprile | poi cambia tutto

Meteo - Sole e caldo : primi bagni a Napoli e in Campania : Sabato di sole e di temperature sopra i 20 gradi, condizioni ideali per un primo ritorno sulle spiagge. Napoli e la Campania ritrovano il piacere del mare complice un finale di aprile Meteo rologicamente da primavera inoltrata, quasi estivo. Tanti i turisti che affollano oggi Napoli in una giornata adatta alle passeggiate nelle città d’arte, mentre tra i napoletani c’è chi azzarda un primo bagno nello specchio d’acqua antistante ...

Alta pressione in arrivo sulla Penisola - porterà Sole e caldo : Roma - Alta pressione IN ESPANSIONE DA NORD - Dopo un avvio di stagione spesso instabile da metà settimana la primavera ci regalerà finalmente il suo lato migliore, con giornate più sole ggiate e temperature decisamente gradevoli. Merito di un robusto campo di alte pressioni che si rinforzerà sulla Mitteleuropea, inglobando con la propaggine più meridionale anche la nostra Penisola a iniziare dalle regioni settentrionali, ...

Meteo - sta per arrivare Apollo : porterà Sole e caldo fino al primo maggio : Temporali diffusi fino a mercoledì ma temperature in graduale aumento ovunque. Sulla penisola sta per arrivare l'anticiclone Apollo che conquisterà l'Italia per 10 giorni.Continua a leggere