Morta la persona più vecchia del mondo | aveva 117 anni

E' Morta persona più vecchia al mondo : 04.38 E' deceduta oggi la persona più vecchia del mondo, una donna giapponese di 117anni, Nabi Tajima. L'anziana donna è morta di vecchiaia in un ospedale della città di Kikai, nel sud del Giappone, dove era ricoverata da gennaio. Tajima era nata il 4 agosto del 1900 ed ha più di 160 discendenti, compresi bi-bis-bis nipoti.E' diventata la persona più vecchia del mondo appena sette mesi fa dopo la morte,a settembre, di Violet Brown in Giamaica, ...

Lutto nel cinema - addio a un mito. Simbolo di una generazione - il suo personaggio consegnato alla storia da una pellicola imMortale. “Ci mancherai tantissimo” : Più che un attore. Un mito. Simbolo di un film poi diventato leggenda. Un passato sotto le armi, poi il cinema, il suo grande amore, e un personaggio che lo ha consegnato alla storia. Se la ricordano bene i quarantenni di oggi quella frase. E presto la impara anche chi muove i primi passi nel mondo del cinema. Una scomparsa, improvvisa, colpa delle complicazioni di una polmonite che non gli ha lasciato scampo. Così, Ronald Lee Ermey detto ...

”È Morta - ci ha lasciati”. L’annuncio della famiglia. Personaggio controverso - se n’è andata dopo una lunga malattia : dalla lotta alle accuse per corruzione - torture e omicidi : ”Ha dedicato gran parte della sua vita adulta alla causa della gente e per questo era nota ovunque come ‘madre della nazione'”. A dare la notizia è stata la sua famiglia tramite un comunicato stampa. Si è spenta circondata dall’affetto dei suoi cari all’ospedale Netcare Milpark di Johannesburg in seguito a una lunga malattia, ha annunciato la sua assistente personale, citata dalla BBC. Winnie Madikizela ...

Imma - la sorella del marito killer : "State marciando su una persona Morta". Scoppia la polemica con Barbara D'Urso : Barbara D'Urso durante la trasmissione Pomeriggio 5 torna sulla tragedia familiare di Terzigno. Immacolata Villani è stata uccisa dal marito Pasquale Vitiello davanti alla scuola...

Valanga a Livigno - Morta una persona : 17.16 Una persona è morta travolta da una Valanga sopra Livigno, in provincia di Sondrio, nella zona del Passo della Forcola. L'allarme è scattato intorno alle 14. Sul posto sono arrivati gli uomini del Soccorso Alpino, ma per la persona rimasta sotto la neve non c'è stato nulla da fare.