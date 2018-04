Mons Corazza accolto da centinaia di giovani al grido di ' Vescovo Livio'

Anche l'arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi fra i consacranti del nuovo vescovo di Forlì-Bertinoro Monsignor Livio Corazza : E' tutto pronto a Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia, per la consacrazione episcopale del nuovo vescovo di Forlì-Bertinoro, don Livio Corazza, programmata per sabato, alle 10, nella ...