Maradona stasera ad Amici ballerà con Belen Anteprima Blogo

blogo

: Avete già scoperto la grande sorpresa targata #Amici17? Tra gli ospiti della puntata di stasera ci sarà anche “El p… - WittyTV : Avete già scoperto la grande sorpresa targata #Amici17? Tra gli ospiti della puntata di stasera ci sarà anche “El p… - AmiciFanpageTw : RT carla70205505: stasera ad amici Maradona ed io così:????????????????????. #amici17 - holdontoyou13 : RT @ter_yrre: Abbiamo tolto i direttori artistici per dare più spazio ai ragazzi.. Stasera: Loredana Bertè Rita Pavone Francesco Gabbani Ma… -

(Di sabato 21 aprile 2018) UPADATE: Secondo quanto apprende TvBlogDiego ArmandoadconRodriguez. Sarà interessante anche guardare la reazione di Heather Parisi quando vedrà, ricordiamo che fra di loro negli anni ottanta c'è stata una storia d'amore. Non solo Rita Pavone, Francesco Gabbani e Loredana Bertè nella puntata disabato 21 aprile 2018 del talent show, ma anche un grande campione del mondo del calcio.Dopo Francesco Totti di settimana scorsa è in arrivopresso gli studi Titanus Elios di Roma il grande campione argentino Diego Armando. Gran colpaccio di Maria De Filippi che sfida l'ospitone di Milly Carlucci Terence Hill, proprio con l'asso che ha giocato nel Napoli, il tutto alla vigilia della sfida scudetto fra il Napoli e la Juventus in programma domani.prosegui la letturaadcon...