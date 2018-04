Fa Cup | United batte 2-1 il Tottenham e vola in finale

FA Cup : lo United batte in rimonta il Tottenham e vola in finale : Herrera firma la rete della vittoria per la squadra di Mourinho dopo i gol di Alli e Sanchez

FA Cup - Manchester United-Tottenham 2-1 : i gol di Sanchez ed Herrera ribaltano il vantaggio di Alli : Manchester United-Tottenham 2-1 LIVE 11' Alli , T, , 24' Alexis Sanchez , MU, , 62' Herrera , MU, Manchester United , 4-3-3, : De Gea; Valencia , 80' Darmian, , Jones, SmAlling, Young; Matic, Herrera, ...

Manchester United Tottenham/ Streaming video e diretta tv : formazioni - orario - quote e risultato live (Fa Cup) : diretta Manchester United Tottenham: info Streaming video e tv. Si accende oggi la prima semifinale della Fa Cup 2018: è scontro Mourinho-Pochettino.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 08:16:00 GMT)

Probabili Formazioni Manchester United-Tottenham - Semifinali FA Cup 21-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Tottenham, FA Cup 2017/2018, Ore 18.15: Fuori Martial nei Red Devils; Spurs con tutti i titolari a disposizione. Ci si aspetta grande spettacolo nella sfida valevole per le Semifinali di FA Cup che si disputerà su campo neutro a Wembley tra il Manchester United e il Tottenham. Per i Red Devils nell’ultimo incontro, valevole per il recupero della 31^giornata, è arrivata la vittoria sul ...

Video/ Manchester United Brighton (2-0) : highlights e gol della partita (FA Cup) : Video Manchester United Brighton (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita, quarto di finale della FA Cup 2018. Lukaku e Matic portano avanti i Red Devils.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 11:40:00 GMT)

FA Cup : Manchester United e Tottenham : I Red Devils superano 2-0 il Brighton. Tutto facile per gli Spurs, che passano 3-0 sul campo dello Swansea

Probabili Formazioni Manchester United-Brighton - FA Cup 17-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Brighton, FA Cup 2017/2018, Ore 20.45: Spazio alle seconde linee nei Red Devils; Seagulls con l’11 titolare. I Quarti di Finale di FA Cup hanno inzio, e uno di questi vede il match di Old Trafford tra i padroni di casa del Manchester United e il Brighton. Red Devils che vengono dall’eliminazione agli Ottavi di Champions League, che di certo non ha aiutato l’umore dei tifosi, ...