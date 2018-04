Di Maio corteggia Salvini | ' Con la Lega possiamo fare grandi cose' Poi su Fico | ' Ho sole

Berlusconi ricuce e Di Maio corteggia Salvini : la giornata politica in pillole : Dopo lo strappo di ieri, Berlusconi prova a ricucire con la Lega. A Matteo Salvini non erano andate giù le parole pronunciate dal Cavaliere nei confronti dei 5 Stelle ("a Mediaset li prenderei a pulire i cesso"), ma soprattutto...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Di Maio corteggia il Pd che per ora rifiuta (8 aprile 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: continuano le schermaglie a distanza tra partiti. Arrestato in Vaticano un Monsignore con l'accusa di pedopornografia. Paura in Germania. (8 aprile 2018)(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 05:07:00 GMT)

Di Maio ora corteggia il Pd : 'Facciamo un governo' - Dem rispediscono al mittente : Il Quirinale inizia al pensare su da farsi, e anche Luigi Di Maio dovrà trarre le proprie conclusioni alla luce dello scenario che si sta lentamente profilando all'orizzonte per la scena politica nostrana. Mattarella non ha fretta Il Presidente della Repubblica è orientato a dar vita a un nuovo giro di consultazioni. Non ha fretta Sergio Mattarella ed è deciso a mettere i vari ...

Luigi Di Maio corteggia il Pd. Orfini chiude : "Noi alternativi" : È l’ora della responsabilità. Parola di Luigi Di Maio, leader e aspirante premier del Movimento Cinque Stelle che dopo il primo giro di consultazioni, andato a vuoto, prova a vestire i panni dello statista. A Di Maio non è piaciuta la mossa di Matteo Salvini di salire al Colle per le consultazioni insieme al resto della coalizione di centrodestra, cioè con Forza Italia e Berlusconi, Fratelli d’Italia e Meloni.I Cinque Stelle, vedendo ...

Rebus governo : Berlusconi apre al M5S ma Di Maio corteggia il PD : Si tratterebbe di un accordo basato su alcuni punti fondamentali in tema di economia, lavoro, sicurezza, immigrazione. Se poi saranno i grillini a dire no è il ragionamento del leader forzista allora ...