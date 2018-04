Berlusconi fa un passo indietro | “Nostro leader sempre Salvini Mai detto noi con il Pd”

Salvini e Berlusconi sono a un passo dalla rottura : "Ai minimi storici". All'indomani del fallimento della trattativa con i 5 stelle e al termine di una giornata in cui Matteo Salvini non ha risparmiato bordate e chiari avvertimenti a Silvio Berlusconi, viene descritto così il rapporto tra i due leader. Tanto che tra le file di Forza Italia torna a crescere con insistenza il sospetto che, in realtà, Salvini voglia rompere l'alleanza con Berlusconi per dar ...

Governo - Gelmini : “Forza Italia non mette veti - altri facciano come noi”. “Passo indietro di Berlusconi? Non commento” : “Andremo uniti dal presidente Casellati con la convinzione che spetti alla coalizione arrivata prima il tentativo di formare un Governo: Forza Italia non mette alcun veto su nessuno, ma vuole un esecutivo lontano dai veti. E’ ora di formarlo un Governo: lo dobbiamo agli Italiani. Santanché ha chiesto un passo indietro a Berlusconi? Non commento”. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di FI alla Camera. L'articolo Governo, ...

Governo : Toninelli - mai con Berlusconi - spero Pd faccia passo avanti : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – “Non possiamo scrivere il contratto” di Governo “con Berlusconi. E’ praticamente impossibile. Ci sono divergenze programmatiche enormi con Berlusconi. Che cosa andiamo a fare con un personaggio che appartiene al passato, con cui non abbiamo convergenze? Non siamo autolesionisti”. A ribadirlo, ai microfoni di Non Stop News su Rtl 102.5, è il capogruppo M5S a Palazzo Madama Danilo ...

Casellati - a vuoto il primo round di consultazioni. Di Maio : mai con Berlusconi. Salvini : faccia un passo di lato : A vuoto il primo giro di consultazioni di Elisabetta Alberti Casellati. Tutti i protagonisti restano sulle loro posizioni e tra M5S e Lega sono già scintille. Si va verso...

Salvini a Berlusconi e M5S : 'Basta insulti - tutti facciano un passo di lato ' : 'Smettetela con gli insulti, con le ripicche, con i veti, con le polemiche. Se ciascuno fa un passo a lato si costruisce, c'è una vita reale che dice di smetterla e dice di pensare alla cancellazione ...

"No al passo di lato di Berlusconi Ma più responsabilità anche da FI" Il leghista Fedriga ad Affaritaliani.it : Il leghista Massimiliano Fedriga, candidato del Centrodestra alla presidenza del Friuli Venezia Giulia, ad Affaritaliani.it. "L'appello alla responsabilità lo facciamo a chi non fa parte della nostra coalizione ma anche a chi ne fa parte" Segui su Affaritaliani.it

Lo stallo politico a un passo dallo sblocco : ipotesi appoggio esterno di Berlusconi : Perdura lo stallo dopo il secondo giro di consultazioni. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha constatato che il confronto tra i partiti per dare vita in Parlamento ad una maggioranza che sostenga un governo non ha fatto progressi. Nei prossimi giorni valuterà come sbloccare la situazione. Le due ipotesi in campo sono preincarico o […] L'articolo Lo stallo politico a un passo dallo sblocco: ipotesi appoggio esterno di ...

Di Maio : Berlusconi faccia passo di lato. Salvini : Noi pronti per Governo | : Il segretario del Carroccio: «Governo con un premier indicato dalla Lega». Il leader 5Stelle: «Battutaccia dal Cav, coalizione di centrodestra tuttora divisa»

Centrodestra : “Basta veti e tatticismi” |Lega irritata per le parole di Berlusconi | Di Maio : “Deve fare un passo di lato” : Centrodestra: “Basta veti e tatticismi” |Lega irritata per le parole di Berlusconi | Di Maio: “Deve fare un passo di lato” Il Centrodestra unito da Mattarella. M5s: “Impossibile un governo con Forza Italia, Berlusconi si faccia da parte e consenta il governo con la Lega”. A irritare alleati e avversari le parole pronunciate da Berlusconi […]