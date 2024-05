L’ombra dell’IA sulle campagne elettorali di tutto il mondo

(Di martedì 7 maggio 2024) – L’indagine di Check Point Research rivela l’allarmante uso dell’intelligenza artificiale nellediilMentre le società democratiche diilsono alle prese con una tornata di elezioni cruciali, l’integrità del processo elettorale è sempre più compromessa dal ruolo maggiormente sofisticato e occulto dell’intelligenza artificiale. L’ultima indagine di Check Point Research svela i molteplici modi in cui l’IA viene impiegata per influenzare i risultati politici in tutti i continenti. Risultati chiave: L’IA è già ampiamente utilizzata nellediil. I deepfake e la clonazione vocale sono stati impiegati nelle elezioni in tre ambiti ...

Jonas Vingegaard, primo allenamento dopo l'infortunio: obiettivo Tour de France - Jonas Vingegaard, primo allenamento dopo l'infortunio: obiettivo Tour de France - Farò tutto il possibile per esserci", conclude, ripreso in mezzo alla campagna con l'abbigliamento da corsa della squadra Visma-Lease, in piedi accanto alla sua bicicletta.

Giornata mondiale dell’asma: al via la campagna PerCORSA di salute - Giornata mondiale dell’asma: al via la campagna PerCORSA di salute - In occasione della Giornata mondiale dell’asma che si celebra oggi, viene lanciata la Campagna PerCORSA di salute ... maggio e ottobre 2024 presso i Centri ospedalieri aderenti su tutto il territorio ...

Per la Giornata dell'Europa i principali monumenti saranno illuminati e mostreranno messaggi che invitano i cittadini a votare - Per la Giornata dell'Europa i principali monumenti saranno illuminati e mostreranno messaggi che invitano i cittadini a votare - In particolare, considerando anche che mancherà un mese esatto alle elezioni, tra mercoledì 8 maggio e giovedì 9, gli edifici esporranno lo slogan della campagna elettorale ... illuminazioni nelle ...