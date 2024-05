Autonomia | torna in aula alla Camera il 21 ma in fondo all’odg rpt

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 mag (Adnkronos) –inda martedì 21 l’differenziata. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo, inserendo però il provvedimento in coda, previo esame delle questioni pregiudiziali, dopo il decreto sulle Agevolazioni fiscali, la mozione Conte sul Patto di stabilità, il provvedimento sulle responsabilità dei componenti del collegio sindacale.In ogni caso, la Capigruppo ha già fissato una nuova riunione **il 28 maggio** per esaminare il calendario di giugno. L'articolo CalcioWeb.

Tommaso si prepara a torna re a scuola , sostenuto da un respiratore . La sua scuola nel parmense lo aspetta con entusiasmo, a partire dai suoi compagni di classe. L'articolo Tommaso torna in aula grazie al respiratore , la preside : “La scuola non è ...

Dall’8 maggio torna UniMi Connect Poesia, la rassegna della Statale dedicata ai grandi poeti - Dall’8 maggio torna UniMi Connect Poesia, la rassegna della Statale dedicata ai grandi poeti - (Mi-lorenteggio.com) Milano, 7 maggio 2024 – Si inaugura l’8 maggio 2024 alle ore 18:30 nella Sala di Rappresentanza dell’Università degli Studi di Milano la nuova rassegna Unimi Connect Poesia dal ti ...

“Bimba morta in grembo nel giorno di Natale”, ginecologa sceglie rito abbreviato - “Bimba morta in grembo nel giorno di Natale”, ginecologa sceglie rito abbreviato - La ginecologa, in servizio all’ospedale di Canicattì, è accusata di avere provocato la morte in grembo di una bimba il giorno di Natale dell’anno scorso ...

Tonino Lamborghini e la presunta figlia, nuovi testimoni: "Sapeva di essere il padre di Flavia Borzone" - Tonino Lamborghini e la presunta figlia, nuovi testimoni: "Sapeva di essere il padre di Flavia Borzone" - I verbali sono stati depositati dai legali di Flavia Borzone e della madre Rosalba Colosimo, a processo per diffamazione ...