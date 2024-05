(Di martedì 7 maggio 2024) La Procura diha chiuso le indagini sulle plusvalenze dell’As. In base a quanto si apprendedi finire sottola vecchia gestione del club giallorosso guidata da James, Mauroe altri. Nell’atto di chiusura degli accertamenti non compaiono l’attuale presidente e vicepresidente dellaDan e Ryan Friedkin.

Nessun dirigente della Roma è andato a cena con l’allenatore Manuel Pellegrini nel post derby , come apprende Italpress, in riferimento ad alcune notizie circolate su un presunto incontro tra esponenti della società e il tecnico del Betis. Come ...

Come riporta l’ Ansa , la Procura di Roma ha chiuso le indagini sul caso Plusvalenze in casa AS Roma . Come riporta l’agenzia di stampa, rischiano di finire sotto processo alcuni dirigenti della vecchi a gestione del club giallorosso (guidato all’epoca ...

Italia-Libia: da Erasmus+ a lotta a bullismo e ricerca sui mari, ecco intese siglate a Tripoli - Italia-Libia: da Erasmus+ a lotta a bullismo e ricerca sui mari, ecco intese siglate a Tripoli - roma, 7 mag. (Adnkronos) - Università, ricerca, sanità e sport, con programmi da portare avanti insieme, iniziative congiunte sulla rotta roma-Tripoli. E' quanto prevedono le dichiarazione di Intenti ...

Plusvalenza Roma, gli ex dirigenti Pallotta e Baldissoni rischiano il processo - Plusvalenza roma, gli ex dirigenti Pallotta e Baldissoni rischiano il processo - La Procura di roma ha chiuso le indagini sulle plusvalenze dell’As roma . In base a quanto si apprende rischiano di finire sotto processo la vecchia gestione ...

Scandalo rifiuti, condannati per corruzione e concussione la dirigente regionale Tosini e l’imprenditore Lozza - Scandalo rifiuti, condannati per corruzione e concussione la dirigente regionale Tosini e l’imprenditore Lozza - Flaminia Tosini, ex dirigente della Direzione Ambiente della Regione Lazio ... Tosini avrebbe autorizzato il nuovo impianto per Rifiuti Solidi Urbani di roma e avrebbe favorito la scalata ...