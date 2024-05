(Di martedì 7 maggio 2024) (Adnkronos) –didel presidente della Regione Liguria Giovanni, è accusato nell’inchiesta della procura di Genova di aver agevolato l’attività di Cosa Nostra., come coordinatore regionale della campagna elettorale per la Lista ‘Cambiamo conPresidente’, insieme con Maurizio Testa e Arturo Angelo Testa, rappresentanti della comunità riesina di

Genova, 7 maggio 2024 - Anche Matteo Cozzani , capo di gabinetto di Giovanni Toti ed ex sindaco di Portovenere, è finito agli arresti Domiciliari nell’inchiesta che ha portato all’arresto del presidente della Liguria. Le accuse per Cozzani sono ...

Saverio Cecchi nei guai per un presunto scambio di favori con il fratello del delfino del Governatore. I soggiorni gratis nel Grand Hotel di Portovenere in cambio dei lavori alla Palmaria

Caso Toti, escluso il commissariamento della Regione Liguria: le redini al vicepresidente Piana - Caso Toti, escluso il commissariamento della Regione Liguria: le redini al vicepresidente Piana - Sono ore intense per gli uffici legislativi di giunta e consiglio regionale, dopo l’arresto, tra gli altri, del governatore Giovanni Toti e del suo capo di gabinetto, matteo cozzani. Fonti ...

Matteo Cozzani, per capo gabinetto di Toti aggravante agevolazione mafiosa - matteo cozzani, per capo gabinetto di Toti aggravante agevolazione mafiosa - E' accusato nell'inchiesta della procura di Genova di aver agevolato l'attività di Cosa Nostra. Ai domiciliari per gare truccate anche nell'ambito di un'indagine della Procura di La Spezia ...

Cozzani, l’ascesa nel segno dell’arancione: da sindaco di Porto Venere a braccio destro del governatore ligure - cozzani, l’ascesa nel segno dell’arancione: da sindaco di Porto Venere a braccio destro del governatore ligure - In un certo senso matteo cozzani era “totiano” quando Giovanni Toti ancora si affacciava di bianco vestito da villa Paradiso con Silvio Berlusconi, e alla Liguria manco ci pensava. Nel 2013 l’allora ...