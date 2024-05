Maggio nei Musei - la startup Culturatela presenta un calendario ricco di eventi

Avellino: 4 laboratori per bambini per una didattica innovativa - Avellino: 4 laboratori per bambini per una didattica innovativa - maggio si rivela un mese speciale per la città di Avellino, non solo per la ricchezza del patrimonio culturale esposto, ma anche per l’impegno nella didattica innovativa rivolta ai cittadini, ai turis ...

Quinta edizione del programma Global Start Up Program - Quinta edizione del programma Global Start Up Program - Al via la quinta edizione del Global Start Up Program organizzato da Agenzia ICE: il percorso integrato di sviluppo all'estero riservato a 70 startup ...

MITS Academy, TEC4I FVG ed Atanor: un percorso formativo per il futuro dei giovani talenti - MITS Academy, TEC4I FVG ed Atanor: un percorso formativo per il futuro dei giovani talenti - L’innovazione è un elemento di competitività di un territorio.Innovare oggi vuol dire sempre più spesso unire, unire discipline, tecnologie ed operatori della filiera dell’innovazione. MITS Academy e ...