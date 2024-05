Nonnino evade dai domiciliari | L’84enne guidava la sua auto come se nulla fosse

(Di martedì 7 maggio 2024)dagli arrestia Serrone, in Provincia di Frosinone: l’anziano 84enne trovato a guidare l’in paese. Carabinieri arrestanoevaso dagli arresti– Ilcorrieredellacitta.comArrestato unnella Provincia di Frosinone. L’uomo di 84 anni, con diversi precedenti penali alle proprie spalle, è stato individuato mentreper le strade della sua cittadina di appena 3 mila abitanti. Un’uscita fuori dalla casa che non avrebbe dovuto compiere, consideratogravato dagli arrestinonostante l’età. Nel piccolo paesino, l’arresto è stato condotto dai Carabinieri.dai ...

