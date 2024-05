Canale5 sgancia la corazzata turca Terra Amara + Endless Love in seconda serata per contrastare Milly Carlucci

(Di martedì 7 maggio 2024) L'Acchiappatalenti L’esercito turco contro il generale. Se nella sfida conpoteva rifarsi potendo contare sulla maggiore durata de L’Acchiappatalenti, ora è in arrivo un altro ostacolo per il debutto del nuovo show, previsto per venerdì 10 maggio. Finita la puntata di primadi, dalle 23.30 circa Canale 5 proporrà. La novitàdi questa stagione andrà in onda inpotendo contare sul buon traino e sugli oltre 2 milioni di appassionati che seguono in daytime le vicende di Kemal e Nihan. La mossa è un palese tentativo di bloccare la possibile avanzata di. C’è un ...

L'Acchiappatalenti L’esercito turco contro il generale Carlucci . Se nella sfida con Terra Amara , Milly poteva rifarsi potendo contare sulla maggiore durata de L’Acchiappatalenti, ora è in arrivo un altro ostacolo per il debutto del nuovo show, ...

Terra Amara, le variazioni di palinsesto in vista del gran finale - terra amara, le variazioni di palinsesto in vista del gran finale - terra amara, le variazioni di palinsesto in vista del gran finale: la soap torna al venerdì dal 10 maggio e raddoppia martedì 14 maggio.

Canale5 sgancia la corrazzata turca (Terra Amara + Endless Love in seconda serata) per contrastare Milly Carlucci - Canale5 sgancia la corrazzata turca (terra amara + Endless Love in seconda serata) per contrastare Milly Carlucci - L’esercito turco contro il generale Carlucci. Se nella sfida con terra amara, Milly poteva rifarsi potendo contare sulla maggiore durata de L’Acchiappatalenti, ora è in arrivo un altro ostacolo per il ...

“Cosa accadrà nell’ultima puntata di Terra Amara”: tutti sotto choc - “Cosa accadrà nell’ultima puntata di terra amara”: tutti sotto choc - Cosa succederà nell'ultima puntata di terra amara Le rivelazioni dell'attrice turca lasciato tutti a bocca aperta, di che si tratta ...